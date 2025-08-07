DNEVNI HOROSKOP ZA PETAK, 8. AVGUST: Rak da bude oprezan s dokumentacijom, Vagi stižu ponude iz inostranstva, a Vodoliji javna priznanja

SAZNAJTE šta vas u petak, 8. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (20. 3 - 21. 4)

Mesec u inventivnoj, avangardnoj Vodoliji može vam doneti neočekivanu poslovnu ponudu preko preko stranaca ili nekih prijateljskih veza. Martovske Ovnove očekuju neprijatne situacije na ljubavnom planu.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Izazovan aspekt između Meseca u kući karijere i Merkura, podstiče vašu želju da uđete u neki isplativ posao, ali trebalo bi da budete oprezniji, naročito s dokumentacijom. Skloni ste trošenju novca na nepotrebne stvari.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Pozicija Meseca u Vodoliji i vašeg vladaoca Merkura, simbola intelekta, trgovine i saobraćaja, čini vas nervoznijim i nestrpljivijim, nego inače. Očekuje vas nova ljubavna priča, moguće preko interneta. Sukob sa autoritetima.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec ulazi u osmu kuću što može povoljno uticati na vašu finansijsku situaciju, naročito ako ste junski Rak. Zbog napetog aspekta s Merkurom, otvorite četvoro očiju prilikom potpisivanja ugovora.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Aspekti Meseca u Vodoliji čine vas nestrpljivim kada se radi o nekom sudskom ročištu ili uplati koju očekujete iz inostranstva. Pozicija Venere u kući ograničenja, opominje da izbegavate rizične finansijske poteze.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Tranzit Meseca preko Vodolije može vam doneti nov poslovni aranžman, zahvaljujući prijateljskim vezama ili saradnji sa strancima. Aspekt sa vašim vladaocem Merkurom nepovoljno utiče na odnos sa nadređenima ili roditeljima.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Ulazaka Meseca u Vodoliju pod uticajem Marsa iz vašeg znaka, donosi vam poslovne ponude iz inostranstva, preko obrazovanja, putovanja, pravnih akata. Voljena osoba je preopterećena problemima na poslu. Susret s jednim Lavom.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Tranzit Meseca preko Vodolije u trigonu s vašim vladaocima Plutonom i Marsom, čini vas sklonim raspravama s članovima porodice i preispitivanju partnerskog odnosa. Privremeno rrazdvajanje od voljene osobe zbog više sile.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u kući biznisa, trgovine i intelekta, pod uplivom vašeg suvladaoca Neptuna, decembarskim Strelcima donosi zaradu preko saradnje sa strancima. Aspekti Merkura, nepovoljno utiču na komunikaciju s voljenom osobom.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Mesec u kući posla, donosi vam mogućnost uvećanja prihoda preko ulaganja u aranžman s emotivnim ili poslovnim partnerom. Pozicija Venere, u večernjim satima, nagoveštava strastveni susret s jednim Bikom ili Škorpijom.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Mesec u vašem znaku čini vas nervoznijim i nestrpljivijim mada je to za vas gotovo svakodnevno stanje. Mars u devetoj kući formira trigone s Plutonom u vašem znaku i Uranom u kući ljubavi i kreativnosti, donoseći vam javna priznanja.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Sekstil između vašeg vladaoca Neptuna i Meseca u 12. kući, pojačava vašu intuiciju ali i potrebu za preispitivanjem nekih situacija iz ne tako davne prošlosti. Komunikacija sa bračnim ili dugogodišnjim partnerom može biti otežana.