KAKO DA RODITELJI POMOGNU MALIŠANIMA U BOLJEM SLAGANJU: Od rivalstva i ljubomore do podrške za ceo život (FOTO)

Ukoliko dete ima tu sreću da nije jedinče, jedan od najvažnijih odnosa u njegovom životu je onaj koji ima sa bratom ili sestrom. On utiče na razvoj empatije, sposobnosti za rešavanje konflikata, kao i na izgradnju socijalnih veština.

Foto Shutterstock

Međutim, pojava novog člana porodice često može da izazove ljubomoru, naročito kod starijeg deteta. Da bi svi ukućani što bezbolnije prošli kroz ovaj period donosimo vam nekoliko saveta kako roditelji mogu pomoći deci da izgrade zdrave odnose.

Dolazak bebe za starije dete predstavlja veliki događaj, koji ono doživljava kao stres. Iako novi član porodice svima donosi radost, starije dete može osetiti ljubomoru, bes, tugu ili čak odbojnost prema njemu. Pomenuta osećanja mogu se ispoljiti na različite načine, a evo nekih od njih: agresivno ponašanje prema bebi, izjave da je ne žele u svojoj blizini, izazovno ponašanje prema roditeljima uz istovremeno pokazivanje ljubavi prema novorođenčetu, povratak na ranije razvojne faze (recimo, oponašanje bebe), povlačenje u sebe...

Iako su ovi oblici ponašanja zahtevni za razrešavanje, roditeljska pažnja, razumevanje i ljubav prema starijem detetu značajno će mu olakšati prihvatanje “novog” brata ili sestre.

Rivalstvo i ljubomora su prirodni odgovori deteta na strah da će nova beba zauzeti njegovo mesto u porodici. Sa evolutivne tačke gledišta, deca su se, od kad je sveta i veka, oslanjala na majku kao izvor hrane i sigurnosti. Zbog toga se novi član porodice lako može doživeti kao direktna pretnja pristupu tom “izvoru nege”. Veoma zanimljivi su podaci istraživanja koji su pokazali da ova instinktivna reakcija može da se javi već kod devetomesečne dece!

Znatno češće dolazi do rivalstva ako mlađe dete pokazuje neku vrstu negativnih ponašanja, poput otimanja igračaka. S druge strane, ako starije dete ume da kontroliše svoje emocije, to može dovesti do boljeg odnosa među njima.

Naučno je potvrđeno da se deca mnogo bolje slažu kada nema favorizovanja nekog od njih od strane roditelja, baka i deka. Starija deca koja se osećaju sigurno i voljeno u manjoj meri pokazuju ljubomoru. Ako roditelji imaju prevelika očekivanja od starijeg deteta, recimo da odmah preuzme ulogu pomoćnika oko bebe, to može pojačati njegovu ljubomoru.

Umesto toga, važno je postaviti realna očekivanja i stalno podržavati starije dete, objašnjavajući mu da je ono zapravo pozitivan uzor za mlađe. Evo nekoliko praktičnih saveta vezanih za to.

Pre rođenja bebe: Objasnite detetu da stiže novi član porodice. Iskreno razgovarajte o promenama koje dolaze. Čitajte zajedno knjige o dolasku brata ili sestre. Podstaknite starijeg batu ili seku da izrazi svoja osećanja. Pažljivo posmatrajte igru deteta, jer kroz nju oni često izražavaju svoje emocije. Uključite ga u pripremne radnje za dolazak bebe – izbor imena, spremanje stvari, menjanje rasporeda nameštaja...

Nakon rođenja malog novog člana porodice: Pitajte dete kako je i potvrdite mu da je sve što oseća potpuno u redu. Pružite mu pažnju i ljubav. Uključite ga u jednostavne, za izvođenje bezbedne aktivnosti oko bebe. Hvalite i podstičite pozitivno ponašanje prema malenoj seki ili bati. Zamolite vaše bližnje da vam pomognu oko prinove kako biste imali više vremena za starije dete.

Braća i sestre imaju ključnu ulogu u razvoju saosećanja i razumevanju tuđih emocija. Čak i kada su oboje različiti, njihove zajedničke osobine mogu biti osnova za emocionalnu podršku koju će međusobno imati tokom celog života. Odrastanje uz brata ili sestru pomaže deci da: uče kako da se igraju i sarađuju, razviju osećaj za tuđe potrebe, rešavaju neslaganja kroz pregovaranje i slušanje, kontrolišu emocije na društveno prihvatljiv način. Uz to, redovne porodične aktivnosti poput čitanja, pevanja ili zajedničke igre doprinose socijalnom i emocionalnom razvoju.

Takođe, istraživanja ukazuju da deca sa braćom ili sestrama ređe obolevaju od astme i infekcija, jer razvijaju jači imunitet kroz kontakt sa mikrobima.

Pol nije presudan za razvoj empatije – bitno je samo da postoji brat ili sestra, jer već samo to podstiče razumevanje različitih perspektiva. Isti pol može pojačati rivalstvo i poređenje, ali i doprineti uzorima u ponašanju. Deca bliska po godinama češće imaju slične crte ličnosti, ali to, s druge strane, može dovesti do češćeg poređenja između njih, što često zabrinjava mlađe dete.

Postoje li nedostaci?

Rivalstvo i konflikti mogu predstavljati negativne aspekte odnosa među braćom i sestrama. Međutim, upravo ti izazovi predstavljaju priliku za učenje i razvoj. Uz podršku roditelja, deca mogu naučiti kako da rešavaju sukobe i vrednuju odnos koji će im biti krucijalno važan tokom čitavog života. Važno je napomenuti da se odnosi među braćom i sestrama vremenom menjaju. Čak i ako nisu bili bliski u detinjstvu, postoji mogućnost da postanu, kasnije tokom života. Kao i u svemu, roditeljska uloga u izgradnji dobrih odnosa među njima je presudna.