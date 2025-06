OTKRIVENE DO SADA NEPOZNATE VRSTE MORSKOG PAUKA: Naučnike iznenadilo čime se hrane (VIDEO)

Naučnici su objavili da su uz zapadnu obalu Sjedinjenih Američkih Država otkrili tri do sada nepoznate vrste morskih paukova.

Te vrste se, navode, hrane metanom koji izlazi nekoliko hiljada metara ispod površine okeana.

Kako je utvrđeno istraživanjem čiji su rezultati objavljeni u naučnom časopisu „Proceedings of the National Academy of Sciences“, bakterije žive u egzoskeletu ovih paukova, dok mikrobi zauzvrat pretvaraju metan, bogat ugljenikom, i kiseonik u šećere koje paukovi mogu da jedu.

- Baš kao što biste vi jeli jaja za doručak, morski paukovi grebu površinu svog tela i jedu sve te bakterije radi ishrane - navela je Šejna Gofredi, glavni istraživač studije i profesor biologije na koledžu u Los Anđelesu.

Ukazala je da ovakav način ishrane nikada ranije nije primećen kod morskih paukova. Naime, kako je objasnila, druge vrste morskih paukova više liče na svoje kopnene rođake – koriste velike cevaste očnjake za hvatanje, onesposobljavanje i isisavanje tečnosti iz mekog plena, poput meduza.

Međutim, novootkrivenim vrstama nedostaju delovi potrebni za hvatanje plena, pa se zato hrane metanom sa sopstvenog tela.

Kako je dodala, moguće je da ovi paukovi imaju ključnu ulogu u sprečavanju metana da dospe u Zemljinu atmosferu.

