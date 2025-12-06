Tip fudbal

3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti

В.М.

06. 12. 2025. u 07:20

REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.

Foto: Profimedia

3+ TIKET ZA SUBOTU

15.30 Auzgburg - Bajer Leverkuzen UG 3+ (1,60)

15.30 Štutgart - Bajern Minhen UG 3+ (1,35)
18.00 Inter - Komo UG 3+ (1,78)
21.05 PSŽ - Ren UG 3+ (1,40)

 Ukupna kvota: 5,38

 

