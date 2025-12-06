3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
REDAKCIJA Tipa pronašla je za vas četiri utakmice na kojima se očekuju golovi.
3+ TIKET ZA SUBOTU
15.30 Auzgburg - Bajer Leverkuzen UG 3+ (1,60)
18.00 Inter - Komo UG 3+ (1,78)
21.05 PSŽ - Ren UG 3+ (1,40)
Ukupna kvota: 5,38
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za subotu
06. 12. 2025. u 07:00
JUČE JE LAGANO DOŠLO: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
05. 12. 2025. u 08:40
OČEKUJE SE EFIKASNA UTAKMICA U ATINI: Obe ekipe vole da igraju u brzom ritmu
05. 12. 2025. u 08:50
VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!
05. 12. 2025. u 10:15
RUSIJA U ŠOKU: Velika zvezda tenisa se odrekla ruskog državljanstva, druga za sedam dana!
RAT u Ukrajini, odnosno "specijalna vojna operacija" kako to naziva Rusija, i dalje se s posebnom pažnjom prati širom sveta, pa i prateći sportski segmenti koji se tiču sankcija ruskim i beloruskim sportistima. Najnovije vesti na tu temu ne tiču se direktno sankcija, ali svakako njihovih posledica. One su, naime, dovele do nove situacije koja se Rusima baš i neće svideti.
04. 12. 2025. u 13:20
KAKAV POTEZ! Evo šta je Nemanja Radonjić uradio nakon što ga je Zvezda odstranila iz takmičarskog tima
Najnovije vesti iz FK Crvena zvezda prilično su burne.
03. 12. 2025. u 19:35
FUDBALSKI SVET OVO NE PAMTI! Vanja Milinković Savić oborio svetski rekord
Srpski golman je odveo Napoli u četvrtfinale Kupa Italije tako što je u penal seriji protiv Kaljarija najpre postigao gol u sedmoj seriji, a potom odbranio udarac Luvumba u 10. seriji.
04. 12. 2025. u 11:36
Komentari (0)