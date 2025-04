SPEKTAKLI NA NEBU: Posle Uskrsa stižu dve kiše meteora, jedna će biti vidljiva i iz Srbije

DVA spektakularna nebeska događaja odigraće se od druge polovine aprila do prve polovine maja: kiša meteora Liridi i Eta Akvaridi. Prva će biti vidljiva i iz Srbije, dok će drugu videti stanovnici južne Zemljine hemisfere.

Foto: Profimedia

Kiša meteora Liridi, nastala od ostataka komete C/1861 G1 (Tačer), biće aktivna od 17. do 26. aprila, sa vrhuncem tokom noći između 21. i 22. aprila. Radojant ove kiše - tačka na nebu iz koje se čini da meteori dolaze - nalazi se u blizini sazvežđa Lira, što je čini vidljivom stanovnicima severne Zemljine hemisfere, a biće vidljiva i u Srbiji.

Iako je radojant samo optička iluzija izazvana perspektivom, najbolje je gledati ka sazvežđu Lira u toku noći, daleko od gradskih svetala. Prema podacima portala EarthSky, Mesec će tokom tog perioda biti osvetljen 40 odsto, što znači da bi meteori ipak trebalo da budu uočljivi, posebno u kasnijim večernjim i ranim jutarnjim satima.

Druga kiša meteora, Eta Akvaridi biće aktivna od 20. aprila do 21. maja. Vrhuncem se očekuje između 6. i 7. maja. Ona potiče od čuvenog Halejevog kometa (1P/Halley), koji obilazi Sunce svakih 76 godina. Radojant Eta Akvarida nalazi se blizu sazvežđa Vodolije, što znači da će najbolji uslovi za posmatranje biti na jugu planete. Sa tog dela Zemlje biće moguće videti i do 60 meteora na sat, dok će sa naše geografske širine posmatrači moći da vide manje - u najboljem slučaju do 20 meteora na sat.

Za posmatranje nijednog od ovih nebeskih fenomena nisu potrebni ni teleskopi ni dvogledi. Dovoljno je da se udaljite od gradskog osvetljenja, udobno smestite, pustite oči da se prilagode tami i - strpljivo posmatrate. Meteori se pojavljuju iznenada, a ponekad ih ima više, ponekad manje.