PROBOJ U OBLASTI VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Univerzitet u Beogradu među najbolje rangiranim po naučnim oblastima na Šangajskoj listi

Univerzitet u Beogradu i ove godine rangiran je po naučnim oblastima u rezultatima ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2025 – https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2025 međunarodnog istraživanja akademske izvrsnosti koju sprovodi ShanghaiRanking Consultancy u okviru svog projekta poznatog kao Šangajska lista.

Metodologija rangiranja i ove godine je zasnovana je kako na broju naučnih radova koji su objavljeni u časopisima ubrojanim u prvu četvrtinu prema bibliometrijskom faktoru uticajnosti za određenu naučnu oblast na referentnim listama, tako i na vrednovanju akademskog uticaja nastavnog i naučnog osoblja. I pored tako strogih kriterijuma, od ukupno 57 naučnih oblasti, koliko obuhvata klasifikacija koju primenjuje ovo istraživanje, Univerzitet u Beogradu je, na osnovu pokazatelja vezanih za naučni rad svojih nastavnika, istraživača i saradnika, visoko ocenjen u 18 oblasti.

U okviru polja prirodno-matematičkih nauka, Univerzitet u Beogradu je rangiran u sledećim oblastima:

• Matematika (između 151. i 200. mesta u svetu);
• Fizika (između 301. i 400. mesta u svetu);
• Hemija (između 301. i 400. mesta u svetu).

U okviru polja tehničkih nauka, Univerzitet u Beogradu je rangiran u sledećim oblastima:


• Energetika (između 201. i 300. mesta u svetu);
• Inženjerstvo vodnih resursa (između 201. i 300. mesta u svetu);
• Nauka o hrani i tehnologija hrane (između 101. i 150. mesta u svetu);
• Hemijsko inženjerstvo (između 201. i 300. mesta u svetu);
• Metalurško inženjerstvo (između 76. i 100. mesta u svetu);
• Veštačka inteligencija (između 301. i 400. mesta u svetu).

U okviru polja bionauka, Univerzitet u Beogradu je rangiran u sledećim oblastima:

• Biologija (između 201. i 300. mesta u svetu);
• Poljoprivredne nauke (između 201. i 300. mesta u svetu);
• Veterinarske nauke (između 101. i 150. mesta u svetu).

U okviru polja medicinskih nauka, Univerzitet u Beogradu je rangiran u sledećim oblastima:

• Klinička medicina (između 301. i 400. mesta u svetu);
• Javno zdravlje (između 201. i 300. mesta u svetu);
• Stomatologija (između 201. i 300. mesta u svetu);
• Farmacija (između 201. i 300. mesta u svetu).

U okviru polja društvenih nauka, Univerzitet u Beogradu je rangiran u sledećim oblastima:

• Obrazovanje (između 401. i 500. mesta u svetu);
• Psihologija (između 301. i 400. mesta u svetu).

Univerzitet u Novoim Sadu rangiran je u dve oblasti - prehrambena nauka i tehnologija i poljoprivredne nauke. Univerzitet u Kragujevcu je na listi u oblasti javnog zdravlja.

Kada je reč o univerzitetima u regionu i Evropi, Univerzitet u Zagrebu, Univerzitet u Ljubljani i Karlov univerzitet u Pragu su na listama u 22 discipline, Nacionalni Kapodistrijski univerzitet u Atini je rangiran u 15 oblsti, Univerzitet Lomonosov kao usko specijalizovani je na osam lista, najbolje plasirani univerzitet iz Mađarske - Univerzitet "Eotvoš Lorand" je na sedam lista, a Univerzitet u Istanbulu je na dve liste.

