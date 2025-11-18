PROBOJ U OBLASTI VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Univerzitet u Beogradu među najbolje rangiranim po naučnim oblastima na Šangajskoj listi

Univerzitet u Beogradu i ove godine rangiran je po naučnim oblastima u rezultatima ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2025 – https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2025 međunarodnog istraživanja akademske izvrsnosti koju sprovodi ShanghaiRanking Consultancy u okviru svog projekta poznatog kao Šangajska lista.

Zgrada Rektorata





U okviru polja prirodno-matematičkih nauka, Univerzitet u Beogradu je rangiran u sledećim oblastima:• Matematika (između 151. i 200. mesta u svetu);• Fizika (između 301. i 400. mesta u svetu);• Hemija (između 301. i 400. mesta u svetu).U okviru polja tehničkih nauka, Univerzitet u Beogradu je rangiran u sledećim oblastima:• Energetika (između 201. i 300. mesta u svetu);• Inženjerstvo vodnih resursa (između 201. i 300. mesta u svetu);• Nauka o hrani i tehnologija hrane (između 101. i 150. mesta u svetu);• Hemijsko inženjerstvo (između 201. i 300. mesta u svetu);• Metalurško inženjerstvo (između 76. i 100. mesta u svetu);• Veštačka inteligencija (između 301. i 400. mesta u svetu).U okviru polja bionauka, Univerzitet u Beogradu je rangiran u sledećim oblastima:• Biologija (između 201. i 300. mesta u svetu);• Poljoprivredne nauke (između 201. i 300. mesta u svetu);• Veterinarske nauke (između 101. i 150. mesta u svetu).U okviru polja medicinskih nauka, Univerzitet u Beogradu je rangiran u sledećim oblastima:• Klinička medicina (između 301. i 400. mesta u svetu);• Javno zdravlje (između 201. i 300. mesta u svetu);• Stomatologija (između 201. i 300. mesta u svetu);• Farmacija (između 201. i 300. mesta u svetu).U okviru polja društvenih nauka, Univerzitet u Beogradu je rangiran u sledećim oblastima:• Obrazovanje (između 401. i 500. mesta u svetu);• Psihologija (između 301. i 400. mesta u svetu).

Univerzitet u Novoim Sadu rangiran je u dve oblasti - prehrambena nauka i tehnologija i poljoprivredne nauke. Univerzitet u Kragujevcu je na listi u oblasti javnog zdravlja.

Kada je reč o univerzitetima u regionu i Evropi, Univerzitet u Zagrebu, Univerzitet u Ljubljani i Karlov univerzitet u Pragu su na listama u 22 discipline, Nacionalni Kapodistrijski univerzitet u Atini je rangiran u 15 oblsti, Univerzitet Lomonosov kao usko specijalizovani je na osam lista, najbolje plasirani univerzitet iz Mađarske - Univerzitet "Eotvoš Lorand" je na sedam lista, a Univerzitet u Istanbulu je na dve liste.