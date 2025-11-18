PROBOJ U OBLASTI VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Univerzitet u Beogradu među najbolje rangiranim po naučnim oblastima na Šangajskoj listi
Univerzitet u Beogradu i ove godine rangiran je po naučnim oblastima u rezultatima ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2025 – https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2025 međunarodnog istraživanja akademske izvrsnosti koju sprovodi ShanghaiRanking Consultancy u okviru svog projekta poznatog kao Šangajska lista.
U okviru polja prirodno-matematičkih nauka, Univerzitet u Beogradu je rangiran u sledećim oblastima:
• Matematika (između 151. i 200. mesta u svetu);
• Fizika (između 301. i 400. mesta u svetu);
• Hemija (između 301. i 400. mesta u svetu).
U okviru polja tehničkih nauka, Univerzitet u Beogradu je rangiran u sledećim oblastima:
• Energetika (između 201. i 300. mesta u svetu);
• Inženjerstvo vodnih resursa (između 201. i 300. mesta u svetu);
• Nauka o hrani i tehnologija hrane (između 101. i 150. mesta u svetu);
• Hemijsko inženjerstvo (između 201. i 300. mesta u svetu);
• Metalurško inženjerstvo (između 76. i 100. mesta u svetu);
• Veštačka inteligencija (između 301. i 400. mesta u svetu).
U okviru polja bionauka, Univerzitet u Beogradu je rangiran u sledećim oblastima:
• Biologija (između 201. i 300. mesta u svetu);
• Poljoprivredne nauke (između 201. i 300. mesta u svetu);
• Veterinarske nauke (između 101. i 150. mesta u svetu).
U okviru polja medicinskih nauka, Univerzitet u Beogradu je rangiran u sledećim oblastima:
• Klinička medicina (između 301. i 400. mesta u svetu);
• Javno zdravlje (između 201. i 300. mesta u svetu);
• Stomatologija (između 201. i 300. mesta u svetu);
• Farmacija (između 201. i 300. mesta u svetu).
U okviru polja društvenih nauka, Univerzitet u Beogradu je rangiran u sledećim oblastima:
• Obrazovanje (između 401. i 500. mesta u svetu);
• Psihologija (između 301. i 400. mesta u svetu).
Univerzitet u Novoim Sadu rangiran je u dve oblasti - prehrambena nauka i tehnologija i poljoprivredne nauke. Univerzitet u Kragujevcu je na listi u oblasti javnog zdravlja.
Kada je reč o univerzitetima u regionu i Evropi, Univerzitet u Zagrebu, Univerzitet u Ljubljani i Karlov univerzitet u Pragu su na listama u 22 discipline, Nacionalni Kapodistrijski univerzitet u Atini je rangiran u 15 oblsti, Univerzitet Lomonosov kao usko specijalizovani je na osam lista, najbolje plasirani univerzitet iz Mađarske - Univerzitet "Eotvoš Lorand" je na sedam lista, a Univerzitet u Istanbulu je na dve liste.
Preporučujemo
PRIJAVE DO 19. DECEMBRA: Raspisan konkurs za dodelu Svetosavske nagrade
18. 11. 2025. u 16:04
BAJATOVIĆ OTKRIO POTENCIJALNE KUPCE NIS-A: "Ruski kapital mora da bude anuliran"
DIREKTOR Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je večeras da prodaju NIS-a Rusima 2008. ne vidi kao loš poslovni potez, ali da ruski kapital u toj kompaniji mora da bude anuliran, jer NIS mora da nastavi da radi, a kao potencijalne kupce NIS-a vidi subjekte iz arapskih zemalja, ali ne isključuje ni evropske, ili američke kompanije.
18. 11. 2025. u 22:27
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)