Obrazovanje

UNAPREĐENJE PROSVETNE SARADNJE SA KINOM: Sastanak ministra Stankovoića sa kineksim mabasadorom Li Mingom

Ljiljana Begenišić

22. 10. 2025. u 12:54

Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković i kineski ambasador u Srbiji Li Ming ocenili su danas da je saradnja dve zemlje u oblasti obrazovanja na visokom nivou, ali da postoji mnogo prostora za unapređenje.

ministarstvo prosvete

Ministar prosvete naveo je da je na osnovu postojećih sporazuma dve zemlje omogućena razmena studenata i profesora, razvoj zajedničkih projekata, kao i uvođenje kineskog jezika u naše škole i univerzitete, dok se srpski jezik izučava na univerzitetima u Kini.

Na sastanku je bilo reči i o budućim zajedničkim projektima, kao što je saradnja u oblasti digitalizacije, stručnog obrazovanja, nastavi kineskog jezika u Srbiji i razvoju studija srpskog jezika u Kini.

Ministar Stanković je posebno istakao veliku pomoć NR Kine u domenu digitalizacije i  veštačke inteligencije u oblasti obrazovanja na svim nivoima.

