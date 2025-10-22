UNAPREĐENJE PROSVETNE SARADNJE SA KINOM: Sastanak ministra Stankovoića sa kineksim mabasadorom Li Mingom
Ministar prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković i kineski ambasador u Srbiji Li Ming ocenili su danas da je saradnja dve zemlje u oblasti obrazovanja na visokom nivou, ali da postoji mnogo prostora za unapređenje.
Ministar prosvete naveo je da je na osnovu postojećih sporazuma dve zemlje omogućena razmena studenata i profesora, razvoj zajedničkih projekata, kao i uvođenje kineskog jezika u naše škole i univerzitete, dok se srpski jezik izučava na univerzitetima u Kini.
Na sastanku je bilo reči i o budućim zajedničkim projektima, kao što je saradnja u oblasti digitalizacije, stručnog obrazovanja, nastavi kineskog jezika u Srbiji i razvoju studija srpskog jezika u Kini.
Ministar Stanković je posebno istakao veliku pomoć NR Kine u domenu digitalizacije i veštačke inteligencije u oblasti obrazovanja na svim nivoima.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
GOVORIO SAM "NEMOJ", NIJE ME POSLUŠAO: Hasan prodao kuću, sin mu se kockao - "To su zlatni geni"
“Nemoj to sine, tata je prošao sve”
22. 10. 2025. u 10:27
Komentari (0)