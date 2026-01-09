RIBE PADALE SA NEBA U NICI: Apokaliptični prizor - vozači ih uklanjali brisačima, građani se štitili kišobranima (FOTO)
Period izrazito nestabilnog vremena obeležio je ovih dana i redak i neobičan fenomen, s "kišom riba" koja se dogodila u Nici.
Nakon jakog naleta vetra, na više mesta u gradu pred iznenađenim prolaznicima, s neba su padale ogromne količine sitnih riba koje su ostale razbacane po tlu.
Ovaj redak, ali poznat meteorološki fenomen objašnjava se pojavom tzv. "vetrovitih morskih pijavica", koje mogu da usisaju vodene organizme i kasnije ih ispuste dalje u unutrašnjosti kopna.
Događaj s pljuskom riba privukao je pažnju javnosti, pa su društvene mreže preplavili snimci u kojima se građani kišobranima brane od riba ili ih brisačima uklanjaju sa šoferšajbni, dok drugi sve to zapanjeni posmatraju iz izloga kafića.
Preporučujemo
DA LI JE OVO GLAVNI KRIVAC? Britanski mediji tvrde - Trampa sve više frustrira ovaj čovek!
09. 01. 2026. u 15:16
TRAMP UPUTIO PISMO ORBANU: Evo šta mu je poručio
PREMIJER Mađarske Viktor Orban objavio je na društvenoj mreži Iks pismo koje je dobio od Donalda Trampa, u kojem predsednik Sjedinjenih Američkih Država ističe da su odnosi SAD i Mađarske jači nego ikada i da se zasnivaju na zajedničkim vrednostima.
09. 01. 2026. u 10:22
POKRENUTA DVOSTRUKA DIPLOMATSKA OFANZIVA: Strah zbog Grenlanda preplavio Evropu, lideri sada imaju novu taktiku
EVROPSKE vlade pokrenule su dvostruku diplomatsku ofanzivu kako bi ubedile predsednika SAD Donalda Trampa da odustane od svojih pretenzija prema Grenlandu - kroz lobiranje u Vašingtonu i pritisak na NATO da otkloni bezbednosne zabrinutosti američkog predsednika.
09. 01. 2026. u 13:11
VODITELjKA OTKRILA ISTINU O CECI I ČEDI: Umešan i Aleksandar Kos - šta se dešavalo između političara i pevačice
BLIZAK prijatelj i saradnik Čedomira Jovanovića, Aleksandar Kos, poslednjih meseci našao se u žiži interesovanja javnosti. O njegovom profesionalnom angažmanu, ali i privatnom životu, u poslednje vreme sve se češće spekuliše, dok je javnosti i dalje malo poznato čime se zapravo bavi i kakav je njegov put bio do pozicije na kojoj se danas nalazi.
09. 01. 2026. u 08:42
Komentari (0)