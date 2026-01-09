Svet

RIBE PADALE SA NEBA U NICI: Apokaliptični prizor - vozači ih uklanjali brisačima, građani se štitili kišobranima (FOTO)

Period izrazito nestabilnog vremena obeležio je ovih dana i redak i neobičan fenomen, s "kišom riba" koja se dogodila u Nici.

Foto: Printskrin

Nakon jakog naleta vetra, na više mesta u gradu pred iznenađenim prolaznicima, s neba su padale ogromne količine sitnih riba koje su ostale razbacane po tlu.

Ovaj redak, ali poznat meteorološki fenomen objašnjava se pojavom tzv. "vetrovitih morskih pijavica", koje mogu da usisaju vodene organizme i kasnije ih ispuste dalje u unutrašnjosti kopna.

Događaj s pljuskom riba privukao je pažnju javnosti, pa su društvene mreže preplavili snimci u kojima se građani kišobranima brane od riba ili ih brisačima uklanjaju sa šoferšajbni, dok drugi sve to zapanjeni posmatraju iz izloga kafića.

Foto: Printskrin

Uklanjanje riba brisačima sa vetrobranskog stakla

Foto: Printskrin

Glavni trg u Nici preplavljen ribama koje su pale s neba

