UNAPREDITI PROGRAM STIPENDIJA "SVET U SRBIJI": Dejan Vuk Stanković razgovarao sa ministarkom iz Liberije Sarom Bajsolou NJanti

MINISTAR prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković razgovarao je sa ministarkom spoljnih poslova Republike Liberije Sarom Bajsolou Njanti o uspostavljanju saradnje u oblasti obrazovanja između dve zemlje.

ministarstvo prosvete

Razgovarali smo o mogućnostima saradnje u oblasti obrazovanja sa posebnim fokusom na program stipendija „Svet u Srbiji“. U cilju afirmacije Republike Srbije i njene kulture, tradicije i obrazovanja Republika Srbija stipendira studente iz 127 država Afrike, Azije, Centralne i Južne Amerike kroz Projekat „Svet u Srbiji “, naveo je ministar Stanković.

On je naveo da postoji obostrana spremnost o zajedničkom pospešivanju bilateralnih odnosa između Republike Srbije i Republike Liberije u domenu obrazovanja.