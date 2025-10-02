Obrazovanje

UNAPREDITI PROGRAM STIPENDIJA "SVET U SRBIJI": Dejan Vuk Stanković razgovarao sa ministarkom iz Liberije Sarom Bajsolou NJanti

Ljiljana Begenišić

02. 10. 2025. u 14:57

MINISTAR prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković razgovarao je sa ministarkom spoljnih poslova Republike Liberije Sarom Bajsolou Njanti o uspostavljanju saradnje u oblasti obrazovanja između dve zemlje.

УНАПРЕДИТИ ПРОГРАМ СТИПЕНДИЈА СВЕТ У СРБИЈИ: Дејан Вук Станковић разговарао са министарком из Либерије Саром Бајсолоу Њанти

ministarstvo prosvete

Razgovarali smo o mogućnostima saradnje u oblasti obrazovanja sa posebnim fokusom na program stipendija „Svet u Srbiji“. U cilju afirmacije Republike Srbije i njene kulture, tradicije i obrazovanja Republika Srbija stipendira studente iz 127 država  Afrike, Azije, Centralne i Južne Amerike kroz Projekat „Svet u Srbiji “, naveo je ministar Stanković.

On je naveo da postoji obostrana spremnost  o zajedničkom pospešivanju bilateralnih odnosa između Republike Srbije i Republike Liberije u domenu obrazovanja.

