UNAPREDITI PROGRAM STIPENDIJA "SVET U SRBIJI": Dejan Vuk Stanković razgovarao sa ministarkom iz Liberije Sarom Bajsolou NJanti
MINISTAR prosvete prof. dr Dejan Vuk Stanković razgovarao je sa ministarkom spoljnih poslova Republike Liberije Sarom Bajsolou Njanti o uspostavljanju saradnje u oblasti obrazovanja između dve zemlje.
Razgovarali smo o mogućnostima saradnje u oblasti obrazovanja sa posebnim fokusom na program stipendija „Svet u Srbiji“. U cilju afirmacije Republike Srbije i njene kulture, tradicije i obrazovanja Republika Srbija stipendira studente iz 127 država Afrike, Azije, Centralne i Južne Amerike kroz Projekat „Svet u Srbiji “, naveo je ministar Stanković.
On je naveo da postoji obostrana spremnost o zajedničkom pospešivanju bilateralnih odnosa između Republike Srbije i Republike Liberije u domenu obrazovanja.
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
