KONKURS ZA DOMOVE: Mesta za 17.255 akademaca

Branka Borisavljević

07. 08. 2025. u 15:15

MINISTARSTVO prosvete raspisalo je konkurs za smeštaj u studentske domeove u kojima ima 17.255 metsa, najviše za akademce u Beogradu - 9.258.

КОНКУРС ЗА ДОМОВЕ: Места за 17.255 академаца

Foto Z. Jovanović

Podnošenje dokumenata za brucoše je od 1. do 15. oktobra, dok će studenti viših godina studija moći da konkurišu od 16. oktobra do 5. decembra.

Sve detalje u vezi sa konkursom mogu se naći na sajtu Ministarstva prosvete.

