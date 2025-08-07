KONKURS ZA DOMOVE: Mesta za 17.255 akademaca

MINISTARSTVO prosvete raspisalo je konkurs za smeštaj u studentske domeove u kojima ima 17.255 metsa, najviše za akademce u Beogradu - 9.258.

Foto Z. Jovanović

Podnošenje dokumenata za brucoše je od 1. do 15. oktobra, dok će studenti viših godina studija moći da konkurišu od 16. oktobra do 5. decembra.

Sve detalje u vezi sa konkursom mogu se naći na sajtu Ministarstva prosvete.