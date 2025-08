SLOBODNO 248 MESTA, VIŠE OD POLOVINE ZA BUDŽET: Rudarsko-geološki fakultet raspisao dodatni rok za popunu upisne kvote

RUDARSKO- geološki fakultet raspisao je dodatni rok za 4. i 5. avgust, od 9 do 13 časova, na preostalih 248 slobodnih mesta, od kojih su 182 za studije o trošku države. Pravo konkurisanja imaju kandidati koji su polagali su prijemni iz matematike, fizike ili hemije na fakultetima Univerziteta u Beogradu

Najviše slobodnih indeksa ostalo je na studisjkom programu - rudarsko inženjerstvo ( 56 na budžetu i 15 ѕa samofinansirajuće studije), sledi geologija ( 21 plus 22), inženjerstvo zaštite životne sredine (31 plus 5), hidrologija (24 plus 5), istraživanje ležišta mineralnih sirovina (16 plus 5), regionalna geologija (15 plus 3), geofizika (9 plus 5), geotehnika (8 plus 4) i inženjerstvo nafte i gasa ( 2 plus 3)