DVOJKAŠI ZABLISTALI NA PROBNOM TESTU!? Mnoge osnovne škole završile analizu rezultata probnog završnog ispita za osmake

ĐACI osmog razreda na probnom testu iz matematike osvojili su u proseku 11 poena od mogućih 20, srpski su uradili nešto bolje - za prosečnih 13 bodova, od, takođe, mogućih 20.

Zoran Jovanović Mačak

Ovo su nam rekli nastavnici matematike i srpskog jezika u školama koje su pregledale testove. Međutim, određeni broj obrazovnih ustanova testove još nije pregledao jer je proba male mature trajala od 24. do 30. aprila, pa su "ključ" za rešavanje zadataka škole mogle da dobiju tek 30. aprila bez obzira na to što su testove odradile ranije. Ipak, sve ustanove do 12. maja analizu treba da predaju Ministarstvu prosvete.

Svi naši sagovornici ističu da se ozbiljno znanje izmerilo samo na testu iz matematike, jer su ga svi osmaci radili istog dana, dok su se testovi iz srpskog i trećeg predmeta danima vrteli po društvenim mrežama, jer su rađeni u različitim terminima. Takođe, naši sagovornici upozoravaju da je na probnom testu bilo mnogo prepisivanja, pa ima slučajeva da su đaci koji imaju poklonjene dvojke iz srpskog jezika na testu osvajali po 18 ili celih 20 bodova. Isti slučaj je i sa trećim izbornim predmetom.

- Vidi se da su prepisivali, ali na probi dežuraju nastavnici iz matične škole, pa možda i progledju kroz prste, ali na pravom maturskom ispitu dežurni su nastavnci iz drugih ustanova, teško je prepisati, tako da je preporuka osmacima da se oslone na svoje znanje, a ne na to da će prepisati kao na probi - poručuju nastavnici.

U međuvremenu, "prava" mala matura je pomerena pa će mali maturanti testove umesto 16, 17. i 18. juna raditi 23, 24. i 25. juna, što znači da će imati nedelju dana više da porade na slabim tačkama koje su pokazali na probi.

Među školama koje su uradile analizu probnih testova je Osnovna škola "Čika Jova Zmaj", u kojoj su osmaci iz matematike u proseku osvojili 11,5 poena, a iz srpskog 13. Kako nam je rekla Biljana Đurđević, nastavnica matematike i zamenica direktora ove škole, niko od maturanata nije imao svih 20 bodova, pa je 19 poena bilo najviše što su osvojili. Đaci koji su najlošije uradili imali su četiri poena, a onih sa nula bodova nije bilo.

- Teška su im bila poslednja tri zadatka, a to je geometrija, trebalo je da prikažu postupak i povežu gradivo što je njima teško - kaže nam ova nastavnica. - Mnoge je zbunio i prvi zadatak gde je trebalo izračunati visinu grba, deca ne čitaju temeljno zadatke pa se zbune, a problem je i brzopletost zbog koje na lakim zadacima gube poene.

Na ispit 64.205 osmaka Prema podacima sa sajta "Moja srednja škola" ove godine malu maturu polaže 64.205 osmaka. Na maloj maturi polažu se testovi iz srpskog, matematike i predmeta po izboru. Đaci za treći test biraju jedan od pet ponuđenih predmeta - istorija, geografija, fizika, hemija, biologija.

Ova nastavnica kaže će do kraja školske godine raditi na geometriji koja se pokazala kao slaba tačka, a ta oblast se inače po planu i programu radi na kraju osmog razreda. Osim toga na pripremnim časovima pažnja će biti posvećena gradivu koje su slabije uradili.

Kada je reč o srpskom jeziku, nastavica Ivana Zarić iz ove škole kaže da je zadovoljna pokazanim znanjem za 13 bodova u proseku, i da je gramatika urađena odlično, a pitanja iz književosti slabije. Ona kaže da je bilo dosta đaka sa svih 20 poena i da niko nije bio bez ijednog poena iz srpskog. Takođe, naglašava da rezultati testa "prate" ocene u školi.

- Problem je kao i svih ovih godina čitanje i razumevanje teksta, njih mrzi da čitaju i to se vidi - kaže nam ova nastavica i upozorava da se taj problem ne može rešiti za malo više od mesec dana koliko je ostalo do male mature i da je razumevanje teksta slaba strana osmaka već godinama.

I u OŠ "Lazar Savatić" prosek iz matematike je 11,5 poena, iz srpskog jezika 12,9 poena, a iz izbornog predmeta 13,8. Direktor te škole Goran Petrović kaže da to nije baš sjajno, ali rezultati iz srpskog i matematike slični su kao lane, dok su iz izbornog predmeta "podbacili".