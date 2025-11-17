POČINJE REGIONALNI FESTIVAL „BEZ PREVODA“: „Izuzeti“ na otvaranju

Jubilarni 30. Jugoslovenski pozorišni festival „Bez prevoda“ počinje večeras u Užicu izvođenjem predstave„Izuzeti“, u režiji Mie Knežević, u produkciji Narodnog pozorišta Sombor, po tekstu Đorđa Petrovića. Do 22. novembra, publika i stručni žiri videće šest predstava iz regiona, jednu manje nego do sada, jer prvi put na repertoaru neće biti ni jedne predstave iz Hrvatske.

Narodno pozorište Užice

Selektor prestižne pozorišne manifestacije Marina Milivojević Mađarev ističe „da ovaj lep jubilej treba da nam bude podsticaj da postavimo pitanje gde smo sada i šta smo sve postigli za tri decenije života ovog festivala i da se – pogledamo u oči.“

- Ove godine nećemo imati ni jednu predstavu iz Republike Hrvatske. Napomenula bih da su predstave iz tri pozorišta (dve iz Zagreba i jedna iz Splita) bile u opticaju. Razlozi njihovog neučešća na JPF-u su zauzeća i tehničke prirode – napisala je Mađarev u obrazloženju selekcije - Slogan festivala, rečenica „gledaj me u oči“ ima u srpskom jeziku dvojako značenje. Ako onaj koji kaže „gledaj me u oči“ to kaže osobi koja izbegava njegov pogled, ta rečenica onda znači suoči se sa mnom, govori mi istinu, ne beži, ne laži me! Ali, ako onaj kome je upućena rečenica „gledaj me u oči“ pogleda u oči onog ko to traži od njega, to onda znači da mu veruje i da ga voli. Taj pogled oči u oči može biti bolan, može biti strašan, ali može otkriti istinu i može biti najava duge, velike i iskrene ljubavi. Svaka od odabranih predstava sadrži u sebi oba aspekta rečenice, svaka od njih govori o neprijatnoj istini pred kojom skrećemo pogled i o velikoj ljubavi koja čvrsto vezuje ljude.

Nakon predstave: „Izuzeti“, u režiji Mie Knežević, u produkciji Narodnog pozorišta Sombor, po tekstu Đorđa Petrovića, slede, „Razbijeni krčag“, u režiji Tanje Mandić Rigonat, u produkciji Narodnog pozorišta RS, po tekstu Hajnriha fon Klajsta, predstava „Ljubavnice“, u režiji Jovane Tomić, u produkciji Kamernog teatra 55 iz Sarajeva, po tekstu Elfride Jelinek, a sledećeg dana na repertoaru je komad „Ućutkivanje Sokrata“ u režiji Nebojše Bradića, u koprodukciji Bitef teatra i Centra za kulturu iz Tivta, po tekstu Hauarda Brentona. Na programu je zatim predstava „Moje pozorište“, autora Borisa Liješevića, u produkciji Ateljea 212. Festival zatvara komad „Heroj nacije“, u režiji Milana Neškovića, u produkciji Nikšićkog pozorišta, a po tekstu Ivana M. Lalića.