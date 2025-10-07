NOVO POGLAVLJE U ISTORIJI KINEMATOGRAFIJE: Veštačka inteligencija u svim ulogama i rediteljskoj stolici
ITALIJANSKI filmski producent Andrea Jervolino najavio je snimanje filma koji će u potpunosti režirati veštačka inteligencija, i u kojem glume glumci stvoreni veštačkom inteligencijom. Za sada je javnosti objavljen samo trejler za film, koji će premijerno biti prikazan u februaru 2026. godine.
Prema navodima Dedlajna, film pod nazivom ,,Slatka besposlenost'' u potpunosti režira Felini AI, reditelj veštačke inteligencije dizajniran da ,,slavi poetski i sanjalački jezik velike evropske kinematografije''.
Felini AI je proizvod kompanije Andrea Jervolino AI, odeljenja za veštačku inteligenciju kompanije Andrea Jervolino, gde Jervolino služi kao producent i supervizor koji vodi i nadgleda tehnologiju.
Film "Slatka besposlenost'' zamišlja budući svet u kome samo jedan procenat čovečanstva još uvek radi, a rad je postao simbolički ritual. Ostatak stanovništva živi u slobodi i slobodnom vremenu koje pružaju mašine.
Glumačku postavu obezbeđuje Jervolino Aktor+, Jervolinova interna agencija koja sarađuje sa pravim glumcima kako bi kreirala digitalne verzije koje Felini AI može da koristi u filmu.
Jervolino svoj projekat naziva ,,novim poglavljem u istoriji kinematografije'', ali on neće zameniti tradicionalni film. Kaže da mu je cilj da ,,ujedini ljudsku osetljivost sa kreativnom moći veštačke inteligencije kako bi ispričao priče koje niko ranije nije zamislio''.
Mnogi dovode u pitanje umetničku vrednost takvog dela koje stvara veštačka inteligencija, ali izgleda da se sve više kompanija kreće u tom pravcu.
Nedavno je OpenAI objavio da je sarađivao sa produkcijskim kućama u Londonu i Los Anđelesu kako bi stvorio dugometražni animirani film snimljen uglavnom veštačkom inteligencijom.
Ovogodišnji Oskar a za najbolji animirani film otišao filmu ,,Flow'', koji je u potpunosti napravljen veštačkom inteligencijom.
(Sputnjik)
