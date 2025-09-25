VERNA DRUŽINA U NAPUŠTENOJ KUĆI:Poslednji deo trilogije Bojana LJubenovića "Heroji plavog dana"

PRED čitalačkom publikom je poslednji deo trilogije Bojana Ljubenovića "Heroji plavog dana".

foto promo

Sve je počelo romanom za mlade "Tajne dedinog kofera", nastavilo se "Potragom za zlatnom strelom", a sada poznati aforističar "Večernjih novosti", satiričar i pisac, autor sjajnih priča u duhu Branka Ćopić - bavi se uzbudljiim pustolovinama i nezaboravnim avanturama dečaka Ognjena i njegove posebne družine iz Jabukova.

Poslednja knjiga trilogije "Heroji plavog dana" (U izdanju "Lagune") biće predstavljena i utorak, 30. septembra,u beogradskoj kafeteriji "bukmarker", uz osvrt na sve tri knjige kao celinu, a o knjizi će pored autora, govoriti i urednica Irina Markić.

U središtu priče je jedan važan telefonski poziv koji je prekinuo Ognjenovo letovanje, i evo njega opet u Jabukovu, rodnom selu njegovog oca. A tamo ga čekaju verna družina i tajna skrivena u krovu napuštene kuće. Misterija stara osamdeset godina pokrenuće zarđale točkove istorije, koji će otkriti stare i stvoriti nove heroje.