Kultura

VERNA DRUŽINA U NAPUŠTENOJ KUĆI:Poslednji deo trilogije Bojana LJubenovića "Heroji plavog dana"

Vukica STRUGAR

25. 09. 2025. u 11:18

PRED čitalačkom publikom je poslednji deo trilogije Bojana Ljubenovića "Heroji plavog dana".

Sve je počelo romanom za mlade "Tajne dedinog kofera", nastavilo se "Potragom za zlatnom strelom", a sada poznati aforističar "Večernjih novosti", satiričar i pisac, autor sjajnih priča u duhu Branka Ćopić - bavi se uzbudljiim pustolovinama i nezaboravnim avanturama dečaka Ognjena i njegove posebne družine iz Jabukova.

Poslednja knjiga trilogije "Heroji plavog dana" (U izdanju "Lagune") biće predstavljena i utorak, 30. septembra,u beogradskoj kafeteriji "bukmarker", uz osvrt na sve tri knjige kao celinu, a o knjizi će pored autora, govoriti i urednica Irina Markić.

U središtu priče je jedan važan telefonski poziv koji je prekinuo Ognjenovo letovanje, i evo njega opet u Jabukovu, rodnom selu njegovog oca. A tamo ga čekaju verna družina i tajna skrivena u krovu napuštene kuće. Misterija stara osamdeset godina pokrenuće zarđale točkove istorije, koji će otkriti stare i stvoriti nove heroje.

