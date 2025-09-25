VERNA DRUŽINA U NAPUŠTENOJ KUĆI:Poslednji deo trilogije Bojana LJubenovića "Heroji plavog dana"
PRED čitalačkom publikom je poslednji deo trilogije Bojana Ljubenovića "Heroji plavog dana".
Sve je počelo romanom za mlade "Tajne dedinog kofera", nastavilo se "Potragom za zlatnom strelom", a sada poznati aforističar "Večernjih novosti", satiričar i pisac, autor sjajnih priča u duhu Branka Ćopić - bavi se uzbudljiim pustolovinama i nezaboravnim avanturama dečaka Ognjena i njegove posebne družine iz Jabukova.
Poslednja knjiga trilogije "Heroji plavog dana" (U izdanju "Lagune") biće predstavljena i utorak, 30. septembra,u beogradskoj kafeteriji "bukmarker", uz osvrt na sve tri knjige kao celinu, a o knjizi će pored autora, govoriti i urednica Irina Markić.
U središtu priče je jedan važan telefonski poziv koji je prekinuo Ognjenovo letovanje, i evo njega opet u Jabukovu, rodnom selu njegovog oca. A tamo ga čekaju verna družina i tajna skrivena u krovu napuštene kuće. Misterija stara osamdeset godina pokrenuće zarđale točkove istorije, koji će otkriti stare i stvoriti nove heroje.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
ŠOKANTNI DETALjI UBISTVA HRVATSKOG POLITIČARA Zakucali se u njega kolima, pa ga izrešetali - smrt nasred puta i trojica uhapšenih (VIDEO)
"USLEDILA je brza intervencija policije tokom koje je pronađen 33-godišnjak, nakon čega su uhvaćene još dve osobe."
24. 09. 2025. u 13:56
Komentari (0)