JAVITE VI - FEST NE POČINJE DANAS: Izostale informacije o pomeranju ovogodišnjeg 53. međunarodnog filmskog festivala u Beogradu

Vukica STRUGAR

12. 09. 2025. u 14:12

OVOGODIŠNjE 53. izdanje jednog od najznačajnijih filmskih festivala u regionu, popularnog Festa, koji se tradicionalno održavao u februaru - trebalo je da počne danas i traje do 23. septembra.

Festivalski odbor zimus je doneo odluku o pomeranju termina, uz obrazloženje da Fest treba odložiti uvažavajući realnost i najbolje interese festivala, a sve radi očuvanja njegove osnivačke misije i vrednosti.

U saopštenju je bilo navedeno i da su prethodnih godina postojali razlozi i zvanični predlozi za pomeranje termina, kako bi se festival uskladio sa terminima drugih međunarodnih filmskih festivala, obezbedio kvalitetniji izbor filmova, kao i efikasnije programsko i finansijsko planiranje tokom čitave godine.

"Verujemo da će ova odluka doprineti jačanju festivala i njegovom unapređenju i da će svakako doprineti stabilnosti i povratku FEST-a na ono mesto u regionu i Evropi na kom je od osnivanja bio i koje mu svakako pripada", navedeno je u saoštenju, uz napomenu da se ovom odlukom "stavlja tačka na sve dalje rasprave i spekulacije u javnosti o ovoj temi".

Da je, možda i nenamerno, ipak ostalo mesta za spekulacije potvrđuje i podatak da je dan uoči utvrđenog datuma za početak festivala izostala bilo kakva informacija organizatora na ovu temu. Na pitanje kada počinje 53. Fest, čak je i veštačka inteligencija ponudila samo jedan odgovor - 12. septembar. A ono što danas ne zna VI, teško da može da zna bilo ko drugi.

Ipak, posle dosta upornosti nezvanično smo saznali da bi omiljeni beogradski festival trebalo da počne sredinom decembra, a da su razlozi za njegovo novo pomeranje isključivo tehničke prirode - odnosno programskih nemogućnosti da se okupe filmovi koji su na aktuelnim, prestižnim festivalima poput onih u Veneciji, Torontu i uskoro u San Sebastijanu.

