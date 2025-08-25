„DUNAVSKA LAĐA“ ZA NAJBOLJI FILM 8. „DUNAV FILM FESTA“ MAĐARSKOM OSTVARENJU „DRUGI JANUAR“ : Festival zatvorio film „Kontinental'25“
Mađarski film „Drugi januar“ rediteljke Žofije Silađi dobitnik je nagrade „ Dunavska lađa“ za najbolji film zvanične selekcije upravo završenog Međunarodnog festivala „Dunav film fest na Smederevskoj tvrđavi. Odlukom stručnog žirija, mađarski film dobitnik je nagrade za najbolji scenario.
Nagrada za najbolju režiju pripala je Sergeju Loznici za film „ Dva tužioca“. Aleksandr Filipenko koji tumači jednu od glavnih uloga u filmu „Dva tužioca“ dobio je priznanje za najbolju mušku ulogu, dok je, odlukom žirija, najbolju žensku rolu odigrala glumica Laeni Gajzeler u filmu „Šta Marijele zna“ reditelja Frederika Hambeleka.
Posebno priznanje pripalo je ostvarenju „ Pod srećnom zvezdom“ Petera Kerekesa.
O nagradama je odlučivao tročlani žiri - glumica Ilinka Manolake i reditelji Balint Simler i Zoran Lisinac.
Zavesa na veliko platno 8. Dunav film festa spuštena je u nedelju uveče saopštavanjem imena nagrađenih i projekcijom filma Kontinental ’25 proslavljenog rumunskog reditelja Radua Žudea.
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
