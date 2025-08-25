Kultura

„DUNAVSKA LAĐA“ ZA NAJBOLJI FILM 8. „DUNAV FILM FESTA“ MAĐARSKOM OSTVARENJU „DRUGI JANUAR“ : Festival zatvorio film „Kontinental'25“

Jelena Ilić

25. 08. 2025. u 10:35

Mađarski film „Drugi januar“ rediteljke Žofije Silađi dobitnik je nagrade „ Dunavska lađa“ za najbolji film zvanične selekcije upravo završenog Međunarodnog festivala „Dunav film fest na Smederevskoj tvrđavi. Odlukom stručnog žirija, mađarski film dobitnik je nagrade za najbolji scenario.

Foto: N. Živanović

Nagrada za najbolju režiju pripala je  Sergeju Loznici za film „ Dva tužioca“. Aleksandr Filipenko koji tumači jednu od glavnih uloga u filmu „Dva tužioca“  dobio je priznanje za najbolju mušku ulogu, dok je, odlukom žirija, najbolju žensku rolu odigrala glumica Laeni Gajzeler u filmu „Šta Marijele zna“ reditelja Frederika Hambeleka.

Posebno priznanje pripalo je ostvarenju „ Pod srećnom zvezdom“ Petera Kerekesa.

O nagradama je odlučivao tročlani žiri -  glumica Ilinka Manolake i reditelji Balint Simler i Zoran Lisinac.

Zavesa na veliko platno 8. Dunav film festa spuštena je u nedelju uveče saopštavanjem imena nagrađenih i projekcijom filma Kontinental ’25 proslavljenog rumunskog reditelja Radua Žudea.

Foto: Фото: Н. Живановић

