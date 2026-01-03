U GLAVNOM gradu Venecuele, Karakasu, odjeknule su eksplozije, a grad su u niskom letu nadletali avioni, javljaju svetski mediji. Američki predsedik Donald Tramp objavio je da je predsednik Venecuele Nikolas Maduro uhvaćen zajedno sa suprugom i prebačen iz zemlje.

Šta je poznato do sad? Najmanje sedam eksplozija i niskoleteći avioni prijavljeni su oko 2:00 ujutru po lokalnom vremenu u prestonici Karakas.

Venecuela je kao odgovor rasporedila svoje oružane snage radi "sveobuhvatne odbrane nacije".

Sjedinjene Američke Države optužile su Madura da vodi "narko-državu" i da je manipulisao izborima 2024. godine, koje je opozicija tvrdila da je ubedljivo dobila.

Venecuela je proglasila vanredno stanje

Karakas optužuje SAD da pokušavaju da "preuzmu kontrolu nad strateškim resursima Venecuele, naročito naftom i mineralima“ i da "pokušavaju silom da slome političku nezavisnost zemlje“.

Venecuelanska opozicija veruje da je Madurovo hvatanje "postignuto dogovorom“.

Navodi se i da je Maduro u Njujorku gde će biti osuđen za "narko-terorizam"

Fico: Operacija SAD u Venecueli pokazuje raspad svetskog poretka

Premijer Slovačke Robert Fico ocenio je da je američka operacija u Venecueli dokaz raspada svetskog poretka uspostavljenog posle Drugog svetskog rata.

Kosačov: Venecuela je interesantna za SAD kao svetski lider u rezervama nafte

Fokus Sjedinjenih Američkih Država na Venecuelu povezan je sa njenim rezervama nafte i željom Amerikanaca da dominiraju energetskim sektorom, izjavio je danas zamenik predsednika Saveta Ruske Federacije Konstantin Kosačov.

Tramp: Nisam nikada razgovara sa Putinom o Maduru

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom nije razgovarao o Venecueli kao i da smatra da ne očekuje probleme sa ruskom stranom zbog američke vojne operacije.

Tramp šalje Madura u logor Gvantanamo!

Američki predsednik Donald Tramp objavio je danas fotografiju za koju tvrdi da prikazuje predsednika Venecuele Nikolasa Madura u zarobljeništvu, a kako saznaju američki mediji, pre dolaska u Njujork venecuelanski predsednik biće prebačen u američku vojnu bazu u zalivu Gvantanamo.

-Nikolas Maduro na brodu USS Ivo Džima, naveo je Tramp u objavi na sdruštvenoj mreži Truth Social, misleći na jurišni brod američke ratne mornarice, prenosi CBS Njuz.

Hegset: Dobrodošli u 2026. Amerika se vratila

Ovde se radi o bezbednosti, sigurnosti, slobodi i prosperitetu američkog naroda. Ovo je "Amerika na prvom mestu". Ovo je mir kroz snagu, i američko Ministarstvo odbrane je ponosno što pomaže da se to ostvari.

Dobrodošli u 2026. godinu. I pod predsednikom Trampom, Amerika se vratila. Sada bih želeo da poželim dobrodošlicu našem predsedavajućem Kejnu, koji će dati više detalja o operaciji.

Španski mediji: Očekuje se rast cena nafte

Američki napad na Venecuelu preti da izazove novi nagli rast cena nafte, nakon što je na kraju 2025. cena Brent sirove nafte opala za 20 odsto, stabilizujući se na oko 60 dolara po barelu, čime se vratila na nivoe od pre četiri godine, piše danas El Pais.

Kako se navodi, olakšanje koje je smanjenje cena donelo glavnim zemljama potrošačima nafte, sada je ugroženo Trampovim napadom na Venecuelu i potencijalnim uticajem koji to može da ima na cene sirove nafte.

Od dostizanja vrhunca u martu 2022. godine, kada je barel koštao 128 dolara, cena nafte je naglo pala, završivši prošlu godinu na oko 60 dolara, što je pad od više od 50 odsto i povratak na nivoe s početka 2021. navodi španski list.

Najnoviji podaci Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK), koja okuplja najveće svetske proizvođače, umanjuju, ali samo delimično, potencijalni uticaj američkih napada na Venecuelu.

TRAMP NAJAVIO NOVI NAPAD: Osiguraćemo da se tranzicija sprovede do kraja

Nećemo dozvoliti da neko kao Maduro dođe na vlast posle ovoga noćas. Sprovešćemo tranziciju do kraja. Ako bude potrebno sprovešćemo i drugo mnogo jači napad.

Mi ćemo voditi zemlju sve dok ne dođe vreme da se sprovede bezbedna, ispravna i pravična tranzicija vlasti. Ne želimo da se umešamo tako što bi neko drugi došao na vlast, a da se tokom godina ponovo pojavi ista situacija. Zato ćemo voditi zemlju dok ne budemo mogli da obezbedimo bezbednu, ispravnu i pravičnu tranziciju.

Američki predsednik najavio i preuzimanje venecuelanske naftne industrije.

KO BI MOGAO DA PREUZME VOĐSTVO VENECUELE?

Usred vesti o hvatanju predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores, predvidljivo je počelo da se govori o njegovom nasledniku, ili čak o ličnosti sposobnoj da izvrši puč.

U stvarnosti, vlasti u Karakasu su imale scenario spreman u slučaju Madurove smrti. Iako još nije došlo vreme da se otkriju svi konkretni detalji, nekoliko kandidata može se identifikovati kao kandidati za naslednika Madura. (Ribar)

Pariz udario na Trampa

Vojna operacija koja je dovela do hapšenja Nikolasa Madura krši princip neprimenjivanja sile, koji je temelj međunarodnog prava, poručuje Francuska.

Izvor Agencije unutar venecuelanske vlade pomogao u praćenju i lociranju Nikolasa Madura

Izvor američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) unutar venecuelanske vlade pratio je lokaciju predsednika Venecuele Nikolasa Madura danima pre nego što su ga rano jutros zarobile američke specijalne snage, saopštili su danas izvori upoznati sa operacijom američkih specijalaca.

AMERIKA OBJAVILA OPTUŽNICU PROTIV MADURA

Nikolas Maduro je na putu za Njujork, prema rečima Donalda Trampa, gde će se suočiti sa pravdom za ono što SAD opisuju kao „narkoterorizam“. Ovo je optužnica.

Kolumbija se priprema za izbeglice

Kolumbija je raspodelila snage na granici sa Venecuelom u slučaju masovnog priliva izbeglica, rekao je predsednik Gustavo Petrov.

Na društvenoj mreži Iks naglasio je da će sve raspoložive snage biti angažovane.

Ranije jutros je izjavio je da "Vlada Kolumbije osuđuje agresiju protiv suvereniteta Venecuele i Latinske Amerike".

- Unutrašnje sukobe između naroda rešavaju ti isti narodi mirnim putem. To je princip samoopredeljenja naroda koji čini osnovu sistema Ujedinjenih nacija - rekao je on.

Kolumbija deli granicu sa Venecuelom dugu 2.218 kilometara

Potpredsednica Venecuele u Rusiji

Prema pisanju Rojtersa, potpredsednica Delsi Rodrigez nalazi se u Rusiji, prema rečima četiri izvora koja su upoznata sa njenim kretanjem

Delsi Rodrigez zatražila je „dokaz života“ u saopštenju, dok Donald Tramp tvrdi da je Maduro zarobljen i prebačen iz zemlje.

Otkriveni detalji hapšenja Madura

Zarobljivanje predsednika dok spava predsetavlja presedan bez presedana u savremenoj latinoameričkoj istoriji i signal da se Venecuela nalazi u najdubljoj krizi od svog osnivanja.

Prema navodima CNN-a, Maduro i njegova supruga uhvaćeni su duboko u noći, bez pružanja otpora, u trenutku kada su se nalazili u privatnoj rezidenciji. Takav scenario odmah je otvorio pitanje kako su američke snage uspele da neopaženo dođu do samog vrha vlasti, u jednoj od najčuvanijih država Latinske Amerike.

Kina šokirana američkim udarima

Ministarstvo spoljnih poslova Kine reagovalo je na današnje događaje, navodeći da osuđuje američke udare u Venecueli i zarobljavanje Nikolasa Madura.

Ministarstvo je navelo da je vojna operacija prekršila međunarodno pravo i dodalo da je "duboko šokirano i snažno osuđuje upotrebu sile Sjedinjenih Američkih Država protiv suverene zemlje i protiv predsednika jedne zemlje".

- Kina snažno protivi se takvom hegemonističkom ponašanju SAD, koje ozbiljno krši međunarodno pravo, ugrožava suverenitet Venecuele i ugrožava mir i bezbednost u Latinskoj Americi i Karibima. Pozivamo Sjedinjene Američke Države da poštuju međunarodno pravo, ciljeve i principe Povelje UN i da prestanu da krše suverenitet i bezbednost drugih zemalja - navodi se u saopštenju.

Predsednik Čilea Borić osudio napade

Predsednik Čilea Gabrijel Borić osudio je američke napade na Venecuelu i pozvao na "mirno rešenje ozbiljne krize" u toj zemlji, prenose lokalni mediji.

- Kao Vlada Čilea, izražavamo zabrinutost i osudu vojnih akcija SAD koje se odvijaju u Venecueli i pozivamo na mirno rešenje ozbiljne kroze koja pogađa tu zemlju - navodi se u njegovoj objavi na društvenoj mreži Iks.

Milej pozdravio zarobljavanje Madura i podržao Trampa

Predsednik Argentine, Havijer Milej, u subotu je pozdravio šokantno zarobljavanje venecuelanskog lidera Nikolasa Madura u Karakasu, javno se stavljajući na stranu predsednika SAD Donalda Trampa.

U kratkoj objavi na društvenoj mreži Iks, Milej je reagovao na vesti o američkoj intervenciji u Venecueli i poručio: "Sloboda napreduje. Živela sloboda, dovraga!“

U kasnijim izjavama za televiziju LN+, Milej je proslavio "pad diktatora, teroriste i trgovca drogom koji je želeo da se dohvati vlasti“.

- Maduro je uzurpator vlasti, manipulisao je izborima... želeo je da se zadrži na vlasti. Ovo je pad diktatora. On je narko-terorista koji ima duboke veze sa strankom Podemos u Španiji, koji je izazivao izbornu interferenciju u Argentini, Kolumbiji, Meksiku, Boliviji, koji ima veze sa Iranom, Hezbolahom, Hamasom i disidentima FARK-a, koji prao novac i koji je imao sličnu ulogu kao Kuba 1970-ih, uvozeći komunizam i terorizam. Ovo je odlična vest za slobodni svet“, zaključio je on.

Samo nekoliko dana ranije, predsednik Argentine je vladu u Karakasu označio kao "strašnu i nehumanu diktaturu" i rekao da bi svet bio "bolje mesto bez venecuelanskog komunizma“.

- Danas je istorijski dan. Mir i sloboda dolaze u Latinsku Ameriku - proslavila je poslanica i bivša ministarka bezbednosti Patricija Bulrih, jedna od najbližih savetnica Mileja.

Na samitu Merkosura prošlog meseca, Milej je rekao: "Argentina pozdravlja pritisak Sjedinjenih Američkih Država i Donalda Trampa da oslobode venecuelanski narod", dodajući da "vreme za delovanje po ovom pitanju je prošlo“.

Naftna postrojenja nisu oštećena

Naftne bušotine i rafinerije u Venecueli normalno rade i nisu oštećene u američkim napadima, objavila su dva izvora upućena u poslovanje državne energetske kompanije PDVSA.

Išinger uporedio Venecuelu sa Ukrajinom

Operacija SAD u Venecueli opovrgava argumente o tome da Rusija nije mogla da se meša u situaciju u Ukrajini, rekao je v.d. predsednika Minhenske bezbednosne konferencije Volfgang Išinger.

Šešelj posle agresije na Venecuelu očekuje američki napad na još jednu državu

Predsednik SRS dr Vojislav Šešelj kazao je da je američka agresija na Venecuelu razbojnička i da je svojstvena SAD.

Šešelj je kazao da je, očigledno, američka agresija na Venecuelu dugo pripremana.

- Očigledno je da su američke obaveštajne službe prodrle duboko u venecuelanski državni sistem, da su se infiltrirale, kao kod nas u prosvetu, tužilaštvo, sudstvo, pa donekle i u policiju. U Venecueli su mnogo dublje prodrli i uspeli su da onesposobe i vojsku i policiju. Kod nas su 5. oktobra onesposobili policiju tako što su potkupili sve policijske generale, a vojsku nisu uspeli – podseća Šešelj.

SAD navodi da nema žrtava, već nekoliko povređenih sa njihove strane

Snage Sjedinjenih Američkih Država koje su u subotu zarobile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura imale su nekoliko povreda, ali nije bilo smrtnih slučajeva, rekao je predsednik Donald Tramp za Fox News.

Ovo dolazi nakon što je Tramp tog jutra potvrdio da su Maduro i njegova supruga zarobljeni, dok su američki vazdušni napadi pogodili ciljeve širom Venecuele.

Oglasio se Džej Di Vens

- Predsednik je ponudio više mogućnosti za izlazak iz situacije, ali je tokom celog procesa bio veoma jasan: trgovina drogom mora da prestane, a ukradena nafta mora da bude vraćena Sjedinjenim Američkim Državama. Maduro je najnovija osoba koja je shvatila da predsednik Tramp zaista misli ono što kaže. Svaka čast našim hrabrim specijalnim operativcima koji su izveli zaista impresivnu operaciju - rekao je Vens.

Hitan sastanak brazilske Vlade

Vlada brazilskog predsednika Luisa Injasija Lule da Silve održaće danas hitan sastanak kako bi se razmotrila situacija u Venecueli nakon napada, prenose lokalni mediji.

Prema rečima diplomatskih izvora, vlasti su već kontaktirale Vladu Venecuele i prate situaciju u susednoj zemlji.

Sastanak će biti održan u palati Itamarati u Braziliji i još uvek nije poznato ko će sastanku prisustvovati.

Ovim povodom oglasio se i predsednik Brazila, Lula da Silva.

Meksiko osudio napad

Meksičko ministarstvo spoljnih poslova navelo je da su američki udari u Karakasu prekršili član 2 Povelje Ujedinjenih nacija.

- Sa stanovišta svojih spoljnopolitičkih principa i pacifističke orijentacije, Meksiko upućuje hitni poziv na poštovanje međunarodnog prava, kao i principa i ciljeva Povelje UN, i na prekid svakog akta agresije protiv vlade i naroda Venecuele. Latinska Amerika i Karibi predstavljaju zonu mira, izgrađenu na osnovu međusobnog poštovanja, mirnog rešavanja sporova i zabrane upotrebe i pretnje silom, pa svaka vojna akcija ozbiljno ugrožava regionalnu stabilnost - navodi se u saopštenju.

Predsednica Meksika Klaudija Šeinbaum objavila je na mreži Iks tekst Člana 2, stav 4 Povelje Ujedinjenih nacija.

- Članice Organizacije, u međunarodnim odnosima, uzdržaće se od pretnje ili upotrebe sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti bilo koje države, ili na bilo koji drugi način koji je nesaglasan sa ciljevima Ujedinjenih nacija - navodi se u objavi.

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV MADURA

Američka glavna tužiteljka Pamela Bondi zvanično se oglasila putem svog naloga na društvenoj mreži X, potvrdivši da su Sjedinjene Američke Države podnele optužnicu protiv uhapšenog venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

Napadnuta Venecuela zbog nafte?

Nakon svrgavanja režima Nikolasa Madura i američke vojne operacije u Venecueli, ranije izjave američkog predsednika Donalda Trampa u kojima je otvoreno govorio o venecuelanskoj nafti i interesovanju SAD za nju se preispituju.

Još 2023. godine, Tramp je javno govorio o kupovini američke nafte od Venecuele i kako je zemlja, njegovim rečima, bila „na ivici kolapsa“ dok je on bio na vlasti.

Sančez pozvao na deeskalaciju

Španski premijer Pedro Sančez pozvao je na deeskalaciju tenzija i poštovanje međunarodnih zakona nakon što su SAD ranije danas pokrenule vojnu operaciju protiv Venecuele, dok je predsednik Donald Tramp objavio da su američke snage zarobile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, preneli su španski mediji.

Lukašenko: Ovo će biti još jedan Vijetnam

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko kategorično osuđuje američku agresiju protiv Venecuele - izjavila je za RIA Novosti njegova portparolka Natalija Ejsmont.

OVA AMERIČKA JEDINICA JE OTELA NIKOLASA MADURA

Venecuealnskog predsednika Nikolasa Madura zarobili su rano jutros pripadnici vodeće specijalne jedinice američke vojske, Delta Forsa, rekli su američki zvaničnici.

Fotografije američkih vojnih udara

Na društvenim mrežama pojavile su se fotografije američkih vazdušnih udara.

Diaro Vea: Stanovnici potvrdili da je sada mirno

Stanovnici okruga Palasoa de Miraflores potvrdili su Diario Vea da je sada mirno.

Potvrđeno je nakon istrage koju je putem društvenih mreža pokrenuo list nakon eksplozija koje su se dogodile u 2:45 ujutru po lokalnom vremenu.

U 3:15 ujutru, stanovništvo je pokazalo potpunu smirenost iako su snažne reakcije u ovakvim situacijama vidljive, prenosi Diario.

Takođe prenose da se neke porodice kreću ka drugim delovima zapadnog dela prestonice u potrazi za zaštitom, usled straha od eksplozija koje su aktivirane u toj zoni ne pogode.

- Kolektivi su već na ulicama - rekao je meštatin koji je želeo da ostane anoniman.

Do sada nije poznato ko ili koji akteri mogu biti odgovorni za nastalu si

Kako nezvanično saznaju, pored "neke imperijalne akcije mogla biti reč o unutrašnjoj mobilizaciji s ciljem destabilizacije institucionalnog poretka".

Očekuje se da će zvanično saopštenje biti objavljeno u bilo kom trenutku.

U međuvremenu, iako je zvuk aviona smanjen, u nekim delovima grada i dalje se povremeno čuje.

Tusk: Napad na Venecuelu utiče na ceo svet

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da američki vazdušni udar na Venecuelu utiče na ceo svet i da će se Poljska pripremiti za novonastalu situaciju.

Tusk je podsetio na svoje na nade da 2026. godina "neće biti mnogo zanimljivija" od prethodne, ali da su, kako je naveo, prvi dani nove godine doneli "veoma ozbiljan udarac"

- Zaista, 2026. godina počinje snažnim udarcem. Biće sprovedena analiza o tome kako će se to odraziti na situaciju u našem regionu. U ovim vremenima, događaji velikih razmera kao što je današnji napad američkih snaga utiču na ceo svet. Stoga ćemo reagovati i pripremiti se za novu situaciju - naglasio je Tusk, prenosi agencija PAP.

Prema njegovim rečima, trenutno se u Venecueli nalazi 11 poljskih državljana koji su tamo otišli uprkos višestrukim upozorenjima Ministarsta spoljnih poslova da ne putuju u ovu zemlju usled unutrašnje situacije i pretnje sukobom i dodao je da trenutno nema pretnji poljskoj ambasadi u Karakasu.

Ministar odbrane Poljske i zamenik premijera Vladislav Kosinjak Kamiš izjavio je da Ministarstvo analizira situaciju.

- Naše službe detaljno analiziraju događaje nakon noćnih udara američkih trupa na venecuealnsku prestonicu. Takođe sam zatražio tekuću analizu od Odeljenja za vojne spoljne poslove, kao i o d predstavnika vojnih atešea u zemljama Severne i Južne Amerike - napisao je Iks.

Tramp: Visokorizična misija je opravdana

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u telefonskom intervjuu za Njujork tajms da je američka operacija u Venecueli, tokom koje je, prema njegovim tvrdnjama, zarobljen predsednik te zemlje Nikolas Maduro, bila "briljantna", ali nije precizirao da li je prethodno konsultovao Kongres.

OSVANULA NAVODNA FOTOGRAFIJA UHAPŠENOG MADURA

Društvene mreže preplavila je navodna fotografija na kojoj se nalazi predsednik Venecuele Nikolas Maduro kog sa lisicama na rukama vode pripadnici specijalnih snaga.

Kolumbija: Ima civilnih žrtava

Kolumbijiski predsednik Gustavo Petro izjavio je da u Venecueli ima civilnih žrtava nakon napada, uz tvrdnju da postoje dokazi o stradanju civila.

Kabeljo: Iza svih nas stoji narod, oni znaju šta treba da urade

Potpredsednik za politiku,bezbednost građana i mir, kapetan Diosdado Kabeljo oglasio se nakon vojnog napada.

- Nema panike, niko ne sme da padne u očaj. Ne sme da se olakšaju stvari neprijatelju osvajaču. Terorističkom neprijatelju koji nas je kukavički napao. Narod zna šta treba da uradi - poručio je Kabeljo i dodao da nakon "imperijalnog čina", nepoznato je gde se nalazi predsednik države Nikolad Maduro i njegova supruga Silija Flores.

EU poziva na uzdržanost

Evropska Unija reagovala je na eskalirajuću krizu u Venecueli pozivajući na uzdržanost i naglašavajući neprikosnovenost međunarodnog prava nakon izveštaja o američkoj vojnoj akciji.

Šef spoljne politike EU, Kaja Kalas, izjavila je da blok pažljivo prati situaciju nakon što je Venecuela optužila SAD za napade na objekte u više saveznih država.

Vlada Venecuele naredila angažovanje vojnog vrha

Vlada Venecuele danas je osudila "ozbiljnu vojnu agresiju" SAD na civilne i vojne lokacije u prestonici u Karakaus i centralnim državama Miranda, Aragua i La Giaria i naredila angažovanje vojnoh vrha radi sveukupne odbrane nacije.

- U svim državama i okruzima naređeno je trenutno aktiviranje komandnog lanca vojske i svih institucija radi sveukupne odbrane zemlje - navodi se u saopštenju vlade koje je pročitano na državnoj televiziji.

Madurova administracije je takođe proglasila stanje "spoljne mobilizacije" kako bi se zaštitila nacionalna teritorija i odmah prešlo u naoružanu borbu.

U okviru tog dekreta, naloženo je raspoređivanje vojnih i policijskih snaga, a vladi su data široka ovlašćenja.

Za odbranu Karakasa posebno su zadužene milicije i naoružani civili koji su mobilisani proteklih nedelja, kao i obaveštajne službe koje su u bliskoj vezi sa Kubom, navodi RTVE.

Belgija prati situaciju u Venecueli nakon udara

Ministar spoljnih poslova Belgije izjavio je u subotu da Brisel pažljivo prati situaciju u Venecueli nakon američkih udara, ističući da je bezbednost belgijskih državljana u regionu "apsolutni prioritet".

- S obzirom na situaciju u Venecueli, bezbednost naših državljana je najviši prioritet. Naša ambasada u Bogoti, koja je nadležna za Venecuelu, kao i naše službe u Briselu, u potpunosti su mobilisane. Situacija se pažljivo prati, u koordinaciji sa našim evropskim partnerima - naveo je Maksim Prevo u objavi na društvenoj mreži Iks.

Oglasila se Kuba

Predsednik Kube Migel Dijas Kanel oglasio se povodom američkog napada na Venecuelu.

- Republika Kuba zahteva od međunarodne zajednice hitnu reakciju povodom vadušnog napada SAD na Bolivarsku Republiku Venecuelu koji je izveden nešto pre 2 časa ujutru u subotu, 3. januara 2026. godine - rekao je predsednik Dijas Kanel na društvenoj mreži Iks.

Kubanski šef države nije oklevao da američku akciju okarakteriše kao kriminalnu ocenjujući da čin koji je naredio predsednik SAD Donald Tramp predstavlja "čin državnog terorizma protiv hrabrog venecuealnskog naroda i protiv naše Amerike".

Pre nego što je završio porukom "otadžbina ili smrt, pobedićemo", lider je naglasio da je nasilna agresija usmerena i protiv "naše zone mira" koja je kako je naveo, "brutalno napadnuta".

Iran osudio napad

Iran je oštro osudio američki napad na Venecuelu, opisujući ga kao "očigledno kršenje“ suvereniteta i teritorijalnog integriteta te zemlje.

U saopštenju se navodi da Iran "osuđuje vojnu agresiju Sjedinjenih Američkih Država protiv Venecuele i očigledno kršenje nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta te zemlje“.

Senator otrkio šta će biti sa Madurom

Senator Majk Li izjavio je da mu je danas Marko Rubio rekao da su predsednika Venecuele Nikolasa Madura uhapsile američke snage i da mu se sudi po krivičnim optužbama u SAD.

Li i Rubio: Nema novih akcija u Venecueli

Republikanski senator Majk Li iz Jute izjavio je u ranim jutarnjim satima u subotu da mu je državni sekretar Marko Rubio rekao kako "očekuje da neće biti daljih akcija u Venecueli sada kada je Maduro u pritvoru Sjedinjenih Američkih Država“.

U objavi na mreži Iks, Li je naveo da je sa Rubiom razgovarao telefonom.

Kako je rekao, obavešten je da je Maduro uhapšen "kako bi mu se sudilo po krivičnim optužbama u Sjedinjenim Američkim Državama“, kao i da je "kinetička akcija koju smo videli večeras bila sprovedena radi zaštite i odbrane onih koji su izvršavali nalog za hapšenje“.

Oglasio se ministar odbrane

Ministar odbrane Vladimir Padrino izjavio je novinare da Venecuela odbacuje prisustvo stranih trupa nakon što su SAD "uspešno izvele udar velikih razmera" na tu zemlju.

- Slobodna, nezavisna i suverena Venecuela odbacuje,svom snagom svoje istorije, prisustvo ovih stranih trupa koje su za sobom ostavile samo smrt, bol i razaranje - rekao je Padrino u video-poruci.

Padrino je naveo da Venecuela prikuplja informacije o povređenima i stradalima.

- Suočeni sa ovim podlim i kukavičkim napadom koji ugrožava mir i stabilnost regiona, upućujemo najoštriju osudu međunarodnoj zajednici i svim multilateralnim organizacijama kako bi osudile vladu Sjedinjenih Američkih Država zbog očiglednog kršenja Povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava - dodao je on.

Prva reakcija Rusije

Oružana agresija SAD protiv Venecuele izaziva duboku zabrinutost i osudu, saopštilo je rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Potpredsednica Venecuele: Vlada ne zna gde se nalaze Maduro i njegova supruga

Potpredsednica Venecuele Delsi Rodrigez izjavila je da vlada zemlje ne zna gde se nalaze predsednik Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores.

- Zahtevamo hitan dokaz da su predsednik Nikolas Maduro i prva borkinja Silija Flores živi - rekla je Rodrigez u audio-zapisu emitovanom na državnoj televiziji, preneo je Rojters.

Izvori: Hapšenje Madura dogovoren izlazak

Izvori iz venecuelanske opozicije rekli su za Skaj njuz da veruju da je hapšenje Nikolasa Madura bio "dogovoreni izlazak".

Madura uhvatili pripadnici elitne američke jedinice

Operaciju u kojoj su uhvaćeni predsednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova žena izveli su pripadnici elitne američke jedinice "Delta", objavio je kanal Si-Bi-Es.

Elitne Delta jedinice bile su odgovorne i za misiju 2019. godine u kojoj je ubijen bivši vođa Islamske države Abu Bakr el Bagdadi.

Venecuelanski ministar odbrane: Američki napad kukavički

Napad SAD na Venecuelu je podmukao i kukavički i predstavlja pretnju po mir u čitavom regionu, rekao je venecuelanski ministar odbrane.

Kako je istakao, Venecuela neće podleći pod američkim napadima.

Ministar: Pokušaji SAD da smene vlast u Venecueli će doživeti krah

Sadašnji pokušaji SAD da pokrenu kolonijalni rat protiv Venecuele i izvedu smenu vlasti doživeće krah kao i raniji, poručio je venecuelanski ministar spoljnih poslova Ivan Pinto.

Eksplozije prestale, avioni SAD još iznad Venecuele

Eksplozije u Karakasu su prestale, ali američke letelice su i dalje u vazdušnom prostoru Venecuele, javlja "Njujork tajms" pozivajući se na izvore.

Si-Bi-Es: Šta su bili ciljevi udara

Među ciljevima napada SAD u Venecueli su vojna baza Fort Tiuna, vazdušna baza La-Karlota, signalna antena El-Vulkan i luka La-Gvaira, naveo je Si-Bi-ES.

Vojno prisustvo SAD u Karipskom basenu drastično povećano

Sjedinjene Američke Države su poslednjih meseci drastično povećale vojno prisustvo u Karipskom basenu, prebacivši tamo na hiljade vojnika i više od deset brodova, navodi Si-En-En.

Mediji: Oko vojne baze Fort Tiuna haos

U okolini vojne baze Fort Tiuna vlada haos, na desetine automobila pokušava da napusti taj deo grada, na stotine ljudi beži u potpunom mraku, javlja "Volstrit džornal".

Tramp se oglasio: Maduro je uhvaćen, izveden je iz zemlje

"Sjedinjene Američke Države uspešno su izvele masovni udar na Venecuelu i njenog predsednika Nikolasa Madura, koji je, zajedno sa suprugom, uhvaćen i prebačen iz zemlje. Ova operacija izvedena je u saradnji sa američkim organima reda. Detalji će biti naknadno saopšteni. Konferencija za medije održaće se danas u 11 časova u Mar-a-Lagu. Hvala vam na pažnji!", naveo je Tramp.

Iran osudio napad na Venecuelu

Iranski ministar spoljnih poslova osudio je američki napad na Venecuelu.

Time se, kako je rekao, narušava suverenitet i teritorijalni integritet Venecuele i krši Povelja UN.

Saopštenje Bele kuće kada avioni napuste vazdušni prostor Venecuele

Američke vlasti potvrdile su da je vojna operacija u Venecueli u aktivnoj fazi. Operacija se nastavlja, naveo je za "Volstrit džornal" neimenovani visoki američki zvaničnik ne navodeći koji su ciljevi udara.

Bela kuća će objaviti zvanično saopštenje kada avioni SAD napuste vazdušni prostor Venecuele.

Odbor Senata SAD za vojsku neobavešten o udarima

Odbor američkog Senata za oružane snage nije unapred obavešten o mogućim vojnim dejstvima u Venecueli, javlja Si-En-En.

Zvanični Karakas: Obratićemo se UN

Vlada Venecuele će se obratiti Ujedinjenim nacijama i drugim međunarodnim

organizacijama zbog agresije SAD, navodi se u saopštenju vlade koje je objavio ministar

spoljnih poslova Ivan Pinto.

Udari na gasnu infrastrukturu

Sjedinjene Američke Države izvele su udare na gasnu transportnu infrastrukturu u Karakasu, rekao je izvor Sputnjika.

Vlasti savetuju građanima: Ostanite u kućama

Vlasti Karakasa preporučuju da se izbegava kretanje po gradu zbog napada dronova.

Tramp održao sastanak pred početak udara

Donald Tramp održao je u rezidenciji na Floridi, Mar-a-Lago, sastanak o nacionalnoj

bezbednosti pre početka udara na Venecuelu, piše "Njujork tajms".

"Volstrit džornal": Detonacije na dva aerodroma

Snažne eksplozije odjeknule su na međunarodnom aerodromu u Karakasu i još jednom, manjem, aerodromu namenjenom za vojne i privatne avione, navodi "Volstrit džornal".

Mediji: Vojska nije registrovala prve američke udare?

Venecuelanska vojska navodno nije registrovala prve američke udare jer je sistem zareagovanje bio isključen, a PVO nije uzvratila vatru, tvrdi "Foks njuz".

Minimum devet helikoptera iznad glavnog grada

Najmanje devet helikoptera uočeno je iznad Karakasa, javlja američki kanal En-Bi-Si.

CBS:Tramp odobrio napade u Venecueli nekoliko dana ranije

Predsednik SAD Donald Tramp dao je američkoj vojsci zeleno svetlo za izvođenje kopnenih udara u Venecueli nekoliko dana pre nego što je stvarna operacija izvršena, prema rečima dva američka zvaničnika koji su razgovarali sa CBS News pod uslovom anonimnosti o pitanjima nacionalne bezbednosti.

Vojni zvaničnici su razgovarali o sprovođenju misije na Božić, ali su američki vazdušni udari u Nigeriji protiv meta ISIS-a imali prednost, rekli su izvori.

Dani nakon Božića otvorili su više potencijalnih prozora za napade američkim vojnim zvaničnicima, ali je operacija održana zbog vremenskih uslova.

Zvaničnici su rekli da američka vojska želi vremenske uslove koji su povoljni za uspeh misije.

Venecuela proglasila vanredno stanje i osudila "vojnu agresiju SAD“

Venecuelanska vlada je saopštila da "odbacuje i osuđuje" "vojnu agresiju" SAD.

U saopštenju se dodaje:

- Takva agresija ugrožava međunarodni mir i stabilnost, posebno u Latinskoj Americi i na Karibima, i ozbiljno ugrožava živote miliona ljudi.“

U saopštenju se dodaje da je Nikolas Maduro proglasio vanredno stanje.

Venecuela je saopštila da su napadi usmereni na civilne i vojne objekte u gradu Karakasu i državama Miranda, Aragua i La Gvaira.

Vlada se zaklela da će se braniti od očiglednih udara i optužila SAD da teže promeni režima.

- Cela zemlja mora biti aktivna da bi se porazila ova imperijalistička agresija - navodi se u saopštenju vlade, uz poziv za hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Tramp naredio udare na brojne ciljeve

Tramp je naredio udare na brojne ciljeve, uključujući i vojne, izveštava novinarka Si-Bi-Esa Dženifer Džejkobs, pozivajući se na američke zvaničnike.

Oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova Venecuele

Ministarstvo spoljnih poslova Venecuele oštro je osudilo američku agresiju protiv njene zemlje.

Venecuelanske vlasti su pozvale sve snage u zemlji da pojačaju planove mobilizacije.

Trampovi zvaničnici upoznati sa izveštajima o eksplozijama

Zvaničnici Trampove administracije rekli su da su upoznati sa izveštajima o eksplozijama i avionima, rekli su izvori za CBS News, ali nije bilo neposrednog odgovora na zahteve Bele kuće za komentar, niti je bilo neposredne reakcije vlade Venecuele.

Kuća venecuelanskog ministra odbrane pod vatrom

Skaj njuz Arabija izveštava da je kuća venecuelanskog ministra odbrane Vladimira Padrina Lopeza bila pod vatrom.

Jezivi prizori sa ulica Karakasa

Pripadnici vojske nalaze se na ulicama Karakasa nakon eksplozija koje su potresle glavni grad Venecuele. Građani su snimljeni kako panično trče ulicama.

Oglasio se predsednik Kolumbije

Predsednik Kolumbije Gustavo Petro oglasio se nakon serije eksplozija koje su od‌jeknule u Venecueli.

- U ovom trenutku bombarduju Karakas. Upozorenje celom svetu, oni su napali Venecuelu. Gađaju raketama - napisao je Petro na svom Iks nalogu.

Nema aviona iznad Venecuele

Vašzdušni prostor iznad Venecuele u ovom trenutku je potpuno prazan, pokazuju podaci portala Flightradar24.

Čulo se najmanje sedam eksplozija

Najmanje sedam eksplozija odjeknulo je danas u glavnom gradu Venecuele Karakasu.

Grad u niskom letu nadleću avioni, prenosi Asošiejted pres.

Nad gradom se vije dim, a oblast u okolini vojne baze u južnom delu Karakasa ostala je bez struje, navodi Rojters, pozivajući se na izjave očevidaca sa lica mesta.

Ljudi širom grada istrčali su na ulice da vide šta se dešava, prenosi AP.

Eksplozije u Karakasu

U ranim jutarnjim časovima u subotu u glavnom gradu Venecuele, Karakasu, čuli su se avioni, snažna buka i video se najmanje jedan stub dima, prenose svedoci za Rojters.

Južni deo grada, u blizini velike vojne baze, ostao je bez električne energije.

Ljudi širom grada istrčali su na ulice da vide šta se dešava, prenosi AP.

Ekipa Si-en-ena je u subotu uveče bila svedok nekoliko eksplozija u Karakasu i izvestila je da su neki delovi grada ostali bez struje.

Prva eksplozija je zabeležena oko 1:50 po lokalnom vremenu (0:50 po istočnom vremenu).

- Jedna je bila toliko jaka da mi se prozor tresao nakon nje - rekao je dopisnik Si-en-ena Osmari Ernandez.

Nekoliko delova grada je ostalo bez struje, a novinari javljaju da su glavnom gradu Venecuele mogli su da čuju zvuk aviona nakon eksplozija.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp više puta je obećavao kopnene operacije u Venecueli, u okviru nastojanja da se pojača pritisak na predsednika Nikolasa Madura da napusti vlast.

Te mere uključuju proširene sankcije, pojačano vojno prisustvo SAD u regionu, kao i više od dve desetine udara na brodove za koje se tvrdi da su učestvovali u švercu narkotika u Tihom okeanu i Karipskom moru.

Pentagon za sada nije odgovorio na zahtev za komentar.

Uskoro opširnije