"ŠVABICA" U KAZANJU: Narodno pozorište Republike Srpske gostuje u Tatarstanu

ANSAMBL Narodnog pozorišta Republike Srpske gostuje u Kazanju, gde će na Velikoj sceni Tatarskog državnog akademskog pozorišta "Galiasgar Kamal", dve večeri za redom ( 19. i 20. avgusta) odigrati predstavu "Švabica".

foto NPRS

Biće to prvo gostovanje jednog teatra van Rusije na ovoj sceni, u novoj zgradi teatra "Kamal" koja je izgrađena prošle godine. Predstavu "Švabica" po tekstu Laze Lazarevića( u režiji i dramatizaciji Dušana Petrovića), sinhrono će prevoditi Nataša Kecman. Igraju Branislav Aleksić, Dana Poletan, Miljka Brđanin, Belinda Stijak, Bojan Kolopić, Anđela Rakočević, Senad Milanović, Anando Čengić i Boris Šavija.

Inače, ovo gostovanje realizuje se zahavljujući Protokolu Republike Srpske i Republike Tatarstan o trgovinskoj, ekonomskoj, naučnoj, tehničkoj, socijalnoj, kulturnoj i humanitarnoj saradnji.

Kako se najavljuje, planirano je da uzvratna poseta pozorišta iz Kazanja bude u Banjaluci tokom naredne pozorišne sezone.