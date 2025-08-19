Kultura

"ŠVABICA" U KAZANJU: Narodno pozorište Republike Srpske gostuje u Tatarstanu

Vukica STRUGAR

19. 08. 2025. u 12:31

ANSAMBL Narodnog pozorišta Republike Srpske gostuje u Kazanju, gde će na Velikoj sceni Tatarskog državnog akademskog pozorišta "Galiasgar Kamal", dve večeri za redom ( 19. i 20. avgusta) odigrati predstavu "Švabica".

ШВАБИЦА У КАЗАЊУ: Народно позориште Републике Српске гостује у Татарстану

foto NPRS

Biće to prvo gostovanje jednog teatra van Rusije na ovoj sceni, u novoj zgradi teatra "Kamal" koja je izgrađena prošle godine. Predstavu "Švabica" po tekstu Laze Lazarevića( u režiji i dramatizaciji Dušana Petrovića), sinhrono će prevoditi Nataša Kecman. Igraju Branislav Aleksić, Dana Poletan, Miljka Brđanin, Belinda Stijak, Bojan Kolopić, Anđela Rakočević, Senad Milanović, Anando Čengić i Boris Šavija.

Inače, ovo gostovanje realizuje se zahavljujući Protokolu Republike Srpske i Republike Tatarstan o trgovinskoj, ekonomskoj, naučnoj, tehničkoj, socijalnoj, kulturnoj i humanitarnoj saradnji.

Kako se najavljuje, planirano je da uzvratna poseta pozorišta iz Kazanja bude u Banjaluci tokom naredne pozorišne sezone.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TAMARA RAĐENOVIĆ I MAESTRO KOICHIRO KANNO – GALA SPEKTAKL SA PREKO 150 IZVOĐAČA U SAVA CENTRU
Kultura

0 0

TAMARA RAĐENOVIĆ I MAESTRO KOICHIRO KANNO – GALA SPEKTAKL SA PREKO 150 IZVOĐAČA U SAVA CENTRU

PLAVA dvorana Sava centra će 29. decembra zasijati punim sjajem, pretvarajući se u epicentar vrhunske klasične muzike i scenskog glamura. Tada će svetski priznata sopranistkinja Tamara Rađenović, uz podršku simfonijskog orkestra, hora koji čine više od 150 vrhunskih umetnika, prirediti raskošni gala koncert koji će, bez sumnje, predstavljati kulminaciju kulturno-umetničke sezone u regionu.

19. 08. 2025. u 14:12

Politika
Tenis
Fudbal
SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!

SVET TENISA GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo saopštio Ju-Es open!