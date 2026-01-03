Svet

MADURO VEZAN, NE VIDI I NE ČUJE: Ova slika je najveća Trampova sramota

В.Н.

03. 01. 2026. u 17:33

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp objavio je fotografijupredsednika Venecuele Nikolasa Madura, nastalu navodno nakon hapšenja.

МАДУРО ВЕЗАН, НЕ ВИДИ И НЕ ЧУЈЕ: Ова слика је највећа Трампова срамота

Foto: Printskrin

Maduro izgleda kao da nosi prsluk za spasavanje oko vrata. Pored njega je osoba koja nosi jaknu sa oznakama Američke agencije za suzbijanje droga (DEA). Maduro takođe ima zaštitne slušalice na ušima, a na fotografiji se vidi kako u trenerci drži flašicu vode.

Maduro je ukrcan na USS Ivo Džima.

Foto: Printskrin

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRENULA MAJČINIM STOPAMA: Ovo je jedina ćerka Esme Redžepove (FOTO)

KRENULA MAJČINIM STOPAMA: Ovo je jedina ćerka Esme Redžepove (FOTO)