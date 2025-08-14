LEGAT MIRKA BOJIĆA: Udruženju "Adligat" poklonjeni predmeti i dokumentacija poznatog publiciste i putopisca
MUZEJU knjige i putovanja Udruženja z a kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju "Adligat" poklonjen je legat Mirka Bojića (1932-2020), putopisca, reportera, spoljnopolitičkog komentatora, urednika i publiciste.
Knjige i šeširi sa tri kontinenta, afričke figure, suveniri iz desetak zemalja, važna dokumentacija, pisaća mašina na kojoj su nastajali neki od najboljih i najčitanijih putopisa u bivšoj SFRJ - njegova supruga Marina i ćerka Zoja nedavno su poklonile "Adligatu", što je prikazano i u svečanoj atmosferi pred prepunom salom Muzeja knjige i uvršćeno u stalnu postavku muzeja.
Mirko Bojić je putovao u najudaljenije krajeve planete. U glavnom gradu Demokratske Republike Kongo, u Kinšasi, izveštavao je sa legendarnog boks meča između Muhameda Alija i Džordža Formena. Iz Zambije je opisivao boravak Josipa Broza Tita,na Sueckom kanalu našao se u trenutku žestokog rata na kafi sa Abu Salijem, palestinskim borcem - tada jednim od najtraženijih terorista na svetu. Bio je prvi s ovih prostora koji se našao u Kini, još dok je ona bila zatvorena za strance, usred Kulturne revolucije 1970. godine. Kako se navodi, u ovu zemlju je morao da uđe pešice i posle dva meseca u Kini (koju je u to vreme još uvek predvodio Mao Ce Tung) doneo je, između ostalog, upaljač sa njegovim likom koji je, takođe, poklonjen Muzeju.
Bojić je kao dopisnik iz Indije, uradio intervju sa Radživom Gandijem, najmlađim predsednikom vlade u indijskoj istoriji, Nehruovim unukom i sinom Indire Gandi...
