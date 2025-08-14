SABOR LIKOVNIH UMETNIKA: U zaječarskom Pozorišnom muzeju otvorena izložba radova inspirisanih ljudima i predelima ovog kraja
OTVARANjEM izložbe umetničkih dela nastalih na prošlogodišnjem Saboru, u galeriji Pozorišnog muzeja otvoren 31. Sabor likovnih umetnika u Zaječaru.
Izložba obuhvata 25 slika, jednu skulpturu i dve fotografije na platnu,a reč je o delima Draga Simića, Desimira Denića, Nedima Hadži Ahmetovića, Miroljuba Sretenovića, Milivoja Štulovića, Đorđa Simića, Jovane Stančić, Sofije Rakidžić, Sofije Pavković, Nikole Savića, Milice Bogdanović, Veljka Mihajlovića i Đorđa Ilića.
Inspirisani predelima, ljudima i pričama o Zaječaru i njegovoj okolini, umetnici su obogatili likovnu riznicu grada portretima znamenitih Zaječaraca, pejzažima istočne Srbije i likovnim otelovljenjima osećaja koje je u njima podstakla atmosfera u kojoj su vredno radili nedelju dana. Poetika likovnih stvaraoca praćena je stihovima pesnika Stevana Jovanovića i njegove pesme su pored fotografija izloženih dela objavljene u katalogu.. Ovogodišnji Sabor likovnih umetnika trajaće do 20. avgusta 2025.
