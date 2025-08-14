Kultura

SABOR LIKOVNIH UMETNIKA: U zaječarskom Pozorišnom muzeju otvorena izložba radova inspirisanih ljudima i predelima ovog kraja

Vukica STRUGAR

14. 08. 2025. u 12:35

OTVARANjEM izložbe umetničkih dela nastalih na prošlogodišnjem Saboru, u galeriji Pozorišnog muzeja otvoren 31. Sabor likovnih umetnika u Zaječaru.

САБОР ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА: У зајечарском Позоришном музеју отворена изложба радова инспирисаних људима и пределима овог краја

foto Pozorišni muzej Zaječar

Izložba obuhvata 25 slika, jednu skulpturu i dve fotografije na platnu,a reč je o delima Draga Simića, Desimira Denića, Nedima Hadži Ahmetovića, Miroljuba Sretenovića, Milivoja Štulovića, Đorđa Simića, Jovane Stančić, Sofije Rakidžić, Sofije Pavković, Nikole Savića, Milice Bogdanović, Veljka Mihajlovića i Đorđa Ilića.

Inspirisani predelima, ljudima i pričama o Zaječaru i njegovoj okolini, umetnici su obogatili likovnu riznicu grada portretima znamenitih Zaječaraca, pejzažima istočne Srbije i likovnim otelovljenjima osećaja koje je u njima podstakla atmosfera u kojoj su vredno radili nedelju dana. Poetika likovnih stvaraoca praćena je stihovima pesnika Stevana Jovanovića i njegove pesme su pored fotografija izloženih dela objavljene u katalogu.. Ovogodišnji Sabor likovnih umetnika trajaće do 20. avgusta 2025.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DA LI JE MOGUĆE! Zatvorene tribine Marakane za Zvezda - Pafos u borbi za Ligu šampiona?!

DA LI JE MOGUĆE! Zatvorene tribine Marakane za Zvezda - Pafos u borbi za Ligu šampiona?!