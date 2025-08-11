HITNO PRIMLJEN U BOLNICU: Hospitalizovan poznati glumac

MOGU da slikam četrnaest sati, da ne pijem vodu, da ne jedem, a često se desi da me posle toga boli glava, da imam rupu u stomaku, osećam se malaksalo... Ipak, ne mogu da stanem, priča za "Novosti", Nadežada Stanković, arhitekta i vizuelna umetnica, koja se poslednjih godina pozicionirala na likovnoj sceni Meksika, a rodnoj zemlji nedavno se, u "Silosima", predstavila postavkom "Prisustvo u odsustvu" - instalacijom o vremenu i onome što iza njega ostaje.