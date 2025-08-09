O LICU I NALIČJU: Doktorski umetnički projekat Dajane Petrović Čeković u Galeriji SULUV

U NOVOSADSKOJ galeriji SULUV, večeras od 20 časova, biće otvorena izložba-javna prezentacija doktorskog umetničkog projekta Dajane Petrović Čeković pod nazivom Geneza identiteta- transcedentnost lika i naličja".

Foto promo

Ovo istraživanje se, kako piše u najavi, bavi fenomenom lika, naličja i maske, kao simbola društvene uslovljenosti i gubitka autentičnog identiteta.

Radovi vizuelno predstavljaju te unutrašnje procese: stanja svesti, emotivne napetosti i prelaze od ličnosti ka bezličnosti.

Dajana Petrović Čeković je završila osnovne studije na DUNP u rodnom Novom Pazaru, master na AUNS i doktorand je na istoj akademiji. Nagrađena je velikom nagradom "Zadužbine Rodoljub Nićiforović", za mural.