Kultura

O LICU I NALIČJU: Doktorski umetnički projekat Dajane Petrović Čeković u Galeriji SULUV

Miljana Kralj

09. 08. 2025. u 18:16

U NOVOSADSKOJ galeriji SULUV, večeras od 20 časova, biće otvorena izložba-javna prezentacija doktorskog umetničkog projekta Dajane Petrović Čeković pod nazivom Geneza identiteta- transcedentnost lika i naličja".

О ЛИЦУ И НАЛИЧЈУ: Докторски уметнички пројекат Дајане Петровић Чековић у Галерији СУЛУВ

Foto promo

Ovo istraživanje se, kako piše u najavi, bavi fenomenom lika, naličja i maske, kao simbola društvene uslovljenosti i gubitka autentičnog identiteta.

Radovi vizuelno predstavljaju te unutrašnje procese: stanja svesti, emotivne napetosti i prelaze od ličnosti ka bezličnosti.

Dajana Petrović Čeković je završila osnovne studije na DUNP u rodnom Novom Pazaru, master na AUNS i doktorand je na istoj akademiji. Nagrađena je velikom nagradom "Zadužbine Rodoljub Nićiforović", za mural.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KRISTINA I VLADAN SAVIĆ ZA NOVOSTI: Dva puta oprez, kada se bira partner i posao, a sudbina je htela da i ljubav započne sa glumom (FOTO)
TV Novosti

0 0

KRISTINA I VLADAN SAVIĆ ZA "NOVOSTI": Dva puta oprez, kada se bira partner i posao, a sudbina je htela da i ljubav započne sa glumom (FOTO)

KRISTINU i Vladana Savića, glumačko-bračni par, publika je bolje upoznala kroz seriju "Igra sudbine", gde tumače likove Olge i Ivana Ožegovića, koji u vaše i naše domove ulaze svakog dana u 20 časova na TV Prva. Zvezde ove sapunice su van kamera u braku, a svoju ljubavnu priču započeli su pre četvrt veka u Pozorištu na Terazijama, koja traje i dan-danas.

08. 08. 2025. u 12:05

POZORIŠNA KRITIKA: Zagonetne varijacije na temu Lede
Kultura

0 1

POZORIŠNA KRITIKA: Zagonetne varijacije na temu "Lede"

U najavi nove premijere svog dragocenog JuFesta 2025., KPGT ne dovodi u pitanje originalnost drame ("komedije") Miroslava Krleže "Leda", iako je maštoviti reditelj, Strahinja Padežanin, razigrava do mere gubljenja tanke granice između dramske predstave i spektakla.

08. 08. 2025. u 05:00

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju

OSVOJI KARTE ZA EVROBASKET 2025 i navijaj svim srcem za Srbiju