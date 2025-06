SEĆANJE NA MIKU ANTIĆA: Sinoć je u Mokrinu održan 40. Memorijal „Miroslav Antić“ (Foto)

Četiri decenije posle njegove smrti u rodnom mu Mokrinu održan je „Memorijal Miroslav Antić“ u znak sećanja na velikog pesnika, novinara, slikara, filmskog stvaraoca i boema.

Foto: R. Šegrt

Tema ovogodišnje poetsko-muzičke večeri bila je „Ulepšavanje nevidljivog“, a u programu su učestvovali glumci, pesnici i muzičari Vjera Mujović, Ivan Jevtović, Miodrag Petrović, Rale Damjanović, Milica Bakrač, Nikola Ugrinović, muzički ansambli „S vremena na vreme“ i „Mokas“.

Kako je to bilo svaki put do sada, u Mokrin je, na dan pesnikove smrti, došao i memorijal otvorio Miodrag Petrović, kazujući Mikinu „Besmrtnu pesmu“. Govorio je iz srca i duše, nadahnuto, s puno emocija, onako kako je to, po pesnikovoj želji, učinio i na dan njegovog odlaska, pre nego što je pokopan. Zato i kaže da je „u Mikinoj službi“. I tako sve ove godine, ni jednom ne izneverivši pesnikovu želju. Glumica Vjera Mujović uporedila je Antića sa velikom Desankom Maksimović:

Foto: R. Šegrt Vjera Mujović na Memorijalu

- Kao i ona, i Mika još uvek široko živi u našem narodu. Isto kao što u Rusiji žive Jesenjin i Puškin, na primer. Mika je, u odnosu na neke druge pesnike, privilegovan, jer se njegove pesme često govore. Usuđujem se da kažem da i manje obrazovani znaju bar po jedan njegov stih. Zato je lepo što mu se Mokrin ovako odužuje svake godine – rekla je Mujović.

Glumcu Ivanu Jevtoviću, dečak iz mokrinskog „garavog sokaka“ bio je velika inspiracija, pa je njegove stihove odabrao da govori i na prijemnom za akademiju.

- Mika je bio veliki buntovnik i velika inspiracija nama novobeogradskim pankerima – kazao je Jevtović.

Ove godine roganizatori Memorijala dodelili su povelje zaslužnim pojedincima za afirmaciju ove manifestacije, dobitnici su: novinar Bogdan Ibrajter Tane, bibliotekarka Darinka Maljugić, glumac Miodrag Petrović, književnik i novinar Mića Vujičić, glumica Marija Ostojić, pesnik Tode Nikoletić i Mikini omiljeni mokrinski tamburaši „Mokas“. Sećanje na nezaboravnog pesnika organizovala je Mesna zajednica Mokrin, uz podršku Grada Kikinde i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.

SEĆANjE NA RAŠU

Osim Memorijala „Miroslav Antić“, koji je održan u sinoć, Mokrinčani se se jednakim uvažavanjem sećaju i Raše Popova. Večeras će biti priređen koncert za mlade „Korakom do zvezda“ a u četvrtak uveče je program posvećen Raši.