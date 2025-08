KNJIŽEVNA KRITIKA - Heroji ljubavi

NOVI roman Bojana Savića Ostojića "Lusi" ("Laguna", Beograd 2025) draga je i dinamična, fragmentarna knjiga koja se zasniva na sećanjima junaka pripovedača Zorana.

U njihovom centru je Lusi, nekonvencionalna, zanimljiva devojka koja je, kako se ispostavlja, osoba koja obeležava njegov život. Razlog za to svakako je specifičnost odnosa to dvoje, s početka priče mladih ljudi - srednjoškolaca, pa studenata - koji se kreće u izazovnom, ali nesigurnom prostoru, između prijateljstva i ljubavi. Njihov izbor - da gaje tu vrstu odnosa - proističe iz činjenice da žele da budu drugačiji, da se opiru očekivanjima sredine, ali i iz njihovog životnog neiskustva koje, svakako, ide uz mladost jer, kako jedna popularna pesma kaže: "Sve je lako kad si mlad...".

Prateći niz njihovih bezbrižnih, lakomislenih i šarmantnih doživljaja, uvek u atmosferi srednjoškolskih i studentskih domova, iznajmljenih stanova, sedeljki, žurki, beogradskih lokacija, koje "crtaju mapu jednog grada, kompiliraju muzičku matricu jedne mladosti" (po Vladislavi Petković Gordić), razumemo da su Zoran i Lusi istinski "Heroji ulice", koji su postali antiheroji svoje "veze" jer, kako se do kraja ispostavilo, da je bio drugačiji koncept njihovih odnosa, on je mogao biti Romeo, a ona Julija, čija bi priča mogla imati srećan kraj. To je činjenica na koju nema uticaja ni društvena atmosfera, niti bilo šta drugo. A njihova priča odvijala se krajem devedesetih godina dvadesetog i u prvoj deceniji dvadeset i prvog veka.

Zašto se njihov željeni odnos, ako je uistinu bio željen, pokazao kao neodrživ?

Zato što je priroda muško-ženskih odnosa uistinu drugačija, o čemu svedoče i život i literatura, i zato što je u svakoj vrsti veze, ispostavlja se, neophodan istovremeni "rast" aktera.

Odmičući sa čitanjem "Lusi", razumevamo sav rizik igre koja se ogleda u "dvosmislenoj atmosferi koja vlada pet centimetara od njenog tela". Ukoliko se ta atmosfera stalno ponavljala, a jeste, ishod je posve izvestan - i prirodan.

Nezrelost junaka s početka priče, a Zoranova do njenog kraja, i konstantna potreba za neobuzdanom slobodom, pojačana je činjenicom da je reč o mladima koji uče školu i studiraju u drugom gradu, bez "prismotre" roditelja.

U čemu uviđamo očiglednost nesrazmere raznorodnog rasta dvoje junaka?

U činjenici da je Zoran ostao zagledan u njegove i Lusine "dopisne sveske", da čuva sitnice iz tog perioda koje mu znače (karte za koncerte, medvediće i pesme koje mu je Lusi poklonila za rođendan...), da je nakon toliko godina ostao zapitan o razlozima njenog konačnog odlaska, da ga sve to opseda i kao četrdesetogodišnjaka koji je razveden i koji ima dete koje treba da pođe u školu. Sa Lusi nije takav slučaj, ona se otisnula u život, bez osvrtanja, razumevajući da se on menja i dodeljuje nam nove, važne uloge.

Sve navedeno porazno je za ličnost jednog muškarca - koji više nije mlad. I baš to, možda, otvara polje rizika - da čitaocu umanji zadovoljstvo zbog spoznavanja trenutka u kojem Lusi postaje biće "među javom i med snom", kada se, zbog konkretnog odustajanja i nedostajanja, što nas podseća na prozu Jelene Lengold, pojačava spiritualnost onoga koga smo voleli, o čemu stičemo naknadna, uglavnom nepotrebna znanja.

Svakako, "Lusi" obnavlja stara znanja o "ljubavi i svetu" i "van sveta", o čemu nam je pripovedao Pavle Ugrinov. "Lusi" potvrđuje kao doista nije potrebno "neko drugo vreme" za "Heroje ulice" koji su trebali da budu heroji ljubavi ili ništa.