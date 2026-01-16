UBIJEN BIVŠI FUDBALER CRVENE ZVEZDE NA PUTU ZA MALU IVANČU: Policija pokrenula akciju "Vihor 3"
DANAS je na Avali izrešetan Živko Bakić Žoca, bivši fudbaler Crvene Zvezde i pripadnik "balkanskog kartela".
Telo bivšeg fudbalera Živka Bakića Žiće pronađeno je u šumi, u Ulici put za Malu Ivanču kod broja 65 kod Sopota.
Žakić je pronađen sa ranama od tri metka na telu.
Zločin se odigrao oko 14 časova, u trenutku kada je muškarac šetao ulicom. Kako mediji saznaju sa terena, napadač je žrtvi prišao i ispalio više hitaca, nakon čega je pobegao u nepoznatom pravcu.
Hitna pomoć je ubrzo stigla na lice mesta, ali lekari su mogli samo da konstatuju smrt.
Policijske snage su blokirale ovaj deo grada, a u toku je akcija "Vihor 3" kako bi se ušlo u trag počiniocu.
Forenzičke ekipe obavljaju uviđaj, a policija uzima izjave od potencijalnih svedoka i pregleda snimke sa sigurnosnih kamera okolnih objekata.
(Informer, Telegraf)
