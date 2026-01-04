PRIVEDEN ZBOG GRAFITA: Osumnjičen mladić iz Pančeva
MLADIĆ iz Pančeva priveden je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Dvadesettrogodišnjem M.B. je određeno zadržavanje do 48 sati.
Kako se navodi u saopštenju, osumnjičeni se tereti da je 2. januara 2026. godine, u večernjim satima, na fasadi jedne zgrade u Pančevu ispisao grafite sa porukama: "Oj, Pazaru, novi Vukovaru" i "Oj, Sjenice, druga Srebrenice".
M. B. će biti sproveden u Više javno tužilaštvo u Pančevu radi saslušanja.
