NAĐENO TELO U FAZI RASPADANJA: Užas kod Železničke stanice u Jagodini
KOD Železničke stanice u Jagodini pronađeno je telo u fazi raspadanja.
Prema nezvaničnim informacijama telo je pronašao slučajni prolaznik pored Železničke stanice u Jagodini.
Više informacija biće poznato nakon istrage.
(Telegraf)
