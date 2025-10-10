Zločin

"NOVOSTI" SAZNAJU DETALJE PUCNJAVE NA ZVEZDARI: Stanoje pokušao samobuistvo pištoljem, bore mu se za život

З. Ускоковић

10. 10. 2025. u 10:18

MUŠKARAC sa ranama od metka, koji je pronađen u dvorištu porodične kuće na Zvezdari, pokušao je samoubistvo, saznaju "Novosti".

НОВОСТИ САЗНАЈУ ДЕТАЉЕ ПУЦЊАВЕ НА ЗВЕЗДАРИ: Станоје покушао самобуиство пиштољем, боре му се за живот

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Kako saznajemo, Stanoje Denić (65) pucao je u sebe oko 8.30 iz pištolja za koji je imao dozvolu.

Događaj se odigrao u ulici Svetog Prohora Pčinjskog na Zvezdari.

Po dolasku hitne pomoći, konstatovano da muškarac daje znake života, nakon čega je prebačen u Urgentni centar.

Trenutno  mu se bore za život.

