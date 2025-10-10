"NOVOSTI" SAZNAJU DETALJE PUCNJAVE NA ZVEZDARI: Stanoje pokušao samobuistvo pištoljem, bore mu se za život

MUŠKARAC sa ranama od metka, koji je pronađen u dvorištu porodične kuće na Zvezdari, pokušao je samoubistvo, saznaju "Novosti".

Kako saznajemo, Stanoje Denić (65) pucao je u sebe oko 8.30 iz pištolja za koji je imao dozvolu.

Događaj se odigrao u ulici Svetog Prohora Pčinjskog na Zvezdari.

Po dolasku hitne pomoći, konstatovano da muškarac daje znake života, nakon čega je prebačen u Urgentni centar.

Trenutno mu se bore za život.