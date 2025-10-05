DEMANTUJE PRIZNANJE KRIVICE: Darko Lazić predao dokumentaciju u vezi sa saobraćajnom nezgodom u kojoj je učestvovao

PEVAČ Darko Lazić je u četvrtak popodne, po nalogu Trećeg osnovnogjavnog tužilaštva u Beogradu, u Upravi saobraćajne policije predaodokumentaciju u vezi sa saobraćajnom nezgodom u kojoj je učestvovao 25. septembra na Novom Beogradu.

Foto: p. Milošević, Novosti, Antonio Ahel/ATA images

Kako je potvrđeno, Lazić je dostavio svoj izveštaj o nezgodi, lekarskudokumentaciju iz bolnice, kao i češku vozačku dozvolu sa kojom jeupravljao "mercedesom" u trenutku sudara. U nezgodi su on i njegovasupruga zadobili lakše povrede.

Posle navoda u medijima da je navodno priznao krivicu, pevač se oglasioi negirao te tvrdnje.

- Niti sam priznao krivicu, niti je proces završen. Toliko mogu da kažemsa ciljem da demantujem neistine koje se pišu. Kada sve bude okončano, govoriću detaljnije o slučaju - izjavio je Lazić.

Nesreća se dogodila u blizini isključenja za Arenu. U kolima sa Lazićembila je njegova supruga Katarina. Iakosu srećom prošli sa lakšim telesnim povredama, događaj je uznemirionjihove fanove i izazvao veliku pažnju javnosti.

Prvi put posle nesreće, oglasila i Katarina. Na društvenim mrežamapodelila je video snimak, uz poruku: "Snaga je u onome što smo preživeli!"