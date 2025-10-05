Zločin

DEMANTUJE PRIZNANJE KRIVICE: Darko Lazić predao dokumentaciju u vezi sa saobraćajnom nezgodom u kojoj je učestvovao

Dragana Matović

05. 10. 2025. u 07:00

PEVAČ Darko Lazić je u četvrtak popodne, po nalogu Trećeg osnovnogjavnog tužilaštva u Beogradu, u Upravi saobraćajne policije predaodokumentaciju u vezi sa saobraćajnom nezgodom u kojoj je učestvovao 25. septembra na Novom Beogradu.

ДЕМАНТУЈЕ ПРИЗНАЊЕ КРИВИЦЕ: Дарко Лазић предао документацију у вези са саобраћајном незгодом у којој је учествовао

Foto: p. Milošević, Novosti, Antonio Ahel/ATA images

Kako je potvrđeno, Lazić je dostavio svoj izveštaj o nezgodi, lekarskudokumentaciju iz bolnice, kao i češku vozačku dozvolu sa kojom jeupravljao "mercedesom" u trenutku sudara. U nezgodi su on i njegovasupruga zadobili lakše povrede.

Posle navoda u medijima da je navodno priznao krivicu, pevač se oglasioi negirao te tvrdnje.

- Niti sam priznao krivicu, niti je proces završen. Toliko mogu da kažemsa ciljem da demantujem neistine koje se pišu. Kada sve bude okončano, govoriću detaljnije o slučaju - izjavio je Lazić.

Nesreća se dogodila u blizini isključenja za Arenu. U kolima sa Lazićembila je njegova supruga Katarina. Iakosu srećom prošli sa lakšim telesnim povredama, događaj je uznemirionjihove fanove i izazvao veliku pažnju javnosti.

Prvi put posle nesreće, oglasila i Katarina. Na društvenim mrežamapodelila je video snimak, uz poruku: "Snaga je u onome što smo preživeli!"

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

SUMNJIVA MODIRCA NA VRATU: Suđenje za ubistvo starice na Novom Beogradu
Suđenja

0 0

SUMNJIVA MODIRCA NA VRATU: Suđenje za ubistvo starice na Novom Beogradu

U DNEVNOJ sobi smo zatekli Radoslavku Brzaković kako leži ispod stola na leđima. Pre nas je došla policijska patrola i Hitna pomoć, koja je pomerala telo, konstatovala smrt i otišla. Kolege su nam rekle da je zatečena ležeći na stomaku sa vratom na prečagi stolice, koja je bila oborena na pod. Videli smo modricu na vratu, što nam je bilo sumnjivo i telo je poslato na obdukciju.

06. 10. 2025. u 17:38

Politika
Tenis
Fudbal