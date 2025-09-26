Zločin

JEZIV SNIMAK VRŠNJAČKOG NASILJA U ZAJEČARU: Jedna rečenica zgrozila je celu Srbiju

Suzana Mihajlović Jovanović

26. 09. 2025. u 11:24

ZA još jedan slučaj vršnjačkog nasilja, javnost je saznala nakon što je na društvenim mrežama objavljen snimak na kojem se vidi kako dve devojčice, stare 13 i 15 godina, tuku vršnjakinju, dok se u pozadini čuje glas dečaka, koji sve to beleži kamerom telefona. Dodatnu težinu svemu pridodaje činjenica da se sve događa na zaječarskom groblju. Snimak počinje u momentu kada maloletnice svojoj žrtvi uvrću ruke, a zatim udaraju nekoliko šamara, nakon čega je obaraju na zemlju.

ЈЕЗИВ СНИМАК ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА У ЗАЈЕЧАРУ: Једна реченица згрозила је целу Србију

Foto: Radio Magnum/printscreen

- Jel' ti to mene lažeš - pita je jedna od devojčica, na šta ona odgovara da je boli.

Usledili su udarci nogama i gaženje po glavi. U jednom trenutku, dečak koji je sve snimao je čak davao uputstva napadačicama, a dok su devojčicu koja je bespomoćna, ležala na zemlji šutirale, kazao je: "Dosta je, ubila si je, žalosno je".

Incident je prijavljen policiji, a u zaječarskom tužilaštvu saznajemo da su sve osobe sa snimka identifikovane i da je naloženo policiji da prikupi sva potrebna obaveštenja.

- Policiji je naloženo podnošenje krivične prijave protiv jedne od devojčica (15), koja na snimku vrši nasilje. Druga devojčica nema navršenih 14 godina, zbog čega će u odnosu na nju nadležnom Centru za socijalni rad biti predloženo da preduzme mere iz svoje nadležnosti - kaže za "Novosti" glavni javni tužilac Miodrag Canović.

Direktor OŠ "Ljubica Radosavljević Nada" u Zaječaru Veroslav Paunović potvrdio je da je devojčica koja je pretrpela nasilje učenica njegove škole, dok napadačice i dečak koji je sve snimao nisu njihovi đaci:

Upoznat i Centar za socijalni rad

U CENTRU za socijalni rad ističu da u cilju nesmetanog sprovođenja istrage i zaštite postupka nisu u mogućnosti da detaljnije govore o slučaju.

- Centar je upoznat sa slučajem vršnjačkog nasilja i u saradnji sa nadležnim državnim organima preduzima mere iz svoje nadležnosti - kaže za "Novosti" Nenad Dinulović, direktor Centra.

- Jedna devojčica je srednjoškolka, a druga je učenica druge osnovne škole.

Kako je istakao, nadležni u školi su reagovali čim su saznali za ovaj nemili događaj, koji se odigrao 18. septembra, a policiji prijavljen dan kasnije.

- Za to sam saznao u petak i odmah alarmirao sve nadležne. Zvao sam direktore škola koje pohađaju te dve devojčice. Obavešteni su policija i tužilaštvo, obavljeni su razgovori sa svim akterima - naveo je Paunović.

Zaštititi decu

OBJAVLjENI snimak izazvao je ogorčenje i zabrinutost ne samo među Zaječarcima, već i širom Srbije.

- Svi smo u šoku. Moje dete ide u tu školu i ne mogu da verujem da se ovako nešto događa među decom. Decu treba zaštititi i na vreme učiti da nasilje nije rešenje. Ovo je opomena za sve nas, i roditelje i škole - rekla je majka jedne učenice.

Nasilnici, nezvanično saznajemo, nisu nepoznati organima reda. Obe devojčice, kao i dečak, koji ima više od 14 godina, navodno su i ranije bili u sukobu sa zakonom.

Prema našim saznanjima, devojčica koja je pretrpela brutalno zlostavljanje potiče iz skromne, višečlane porodice. Uprkos teškom iskustvu, kako navodi direktor Paunović, ona redovno pohađa nastavu i pružena joj je puna podrška.

- Zasedao je i naš tim za zaštitu od nasilja. Najvažnije je da se devojčica oseća dobro i da dolazi na nastavu - navodi Paunović. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OGLASILO SE TREĆE TUŽILAŠTVO O UDESU DARKA LAZIĆA: Lake povrede
Nesreće

0 0

OGLASILO SE TREĆE TUŽILAŠTVO O UDESU DARKA LAZIĆA: Lake povrede

TREĆE osnovno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da prikupi sve potrebne informacije i dokaze u vezi udesa popularnog pevača Darka Lazića (34) sinoć oko ponoći kod isključenja za Beogradsku arenu na Novom Beogradu. Nakon toga će odlučiti da li ima elemenata krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

25. 09. 2025. u 12:31

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)

RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)