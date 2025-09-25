Zločin

DECA OPLJAČKALA RADNICU U APOTECI NA VOŽDOVCU: Pretili joj nožem, istraga u toku

Телеграф

25. 09. 2025. u 12:27

JOŠ jedno u nizu razbojništava u apoteci dogodilo se sinoć oko 21 sat kada su trojica dečaka upala u apoteku na Voždovcu i pretila radnici nožem, saznaje Telegraf.rs.

ДЕЦА ОПЉАЧКАЛА РАДНИЦУ У АПОТЕЦИ НА ВОЖДОВЦУ: Претили јој ножем, истрага у току

Foto: pixabay

Prema nezvaničnim informacijama, tri dečaka, naoružana noževima, upala su u jednu apoteku i zapretili radnici, zahtevajući da im preda sav novac iz kase.

Radnica je, u strahu za svoj život, postupila po njihovim zahtevima, a maloletnici su iz objekta odneli oko 30.000 dinara.

Tinejdžeri, iako naoružani i agresivni, radnicu, srećom, nisu povredili.

Oni su, nakon što su uzeli novac, brzo pobegli u nepoznatom pravcu, a potresena žena je odmah pozvala policiju i prijavila pljačku.

Uviđaj je obavljen na licu mesta, a istraga i intenzivan rad na identifikaciji i pronalasku počinioca je u toku.

Policija je takođe izuzela snimke sa okolnih nadzornih kamera, koje bi trebalo da pomognu u razotkrivanju identiteta maloletnika.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OGLASILO SE TREĆE TUŽILAŠTVO O UDESU DARKA LAZIĆA: Lake povrede
Nesreće

0 0

OGLASILO SE TREĆE TUŽILAŠTVO O UDESU DARKA LAZIĆA: Lake povrede

TREĆE osnovno tužilaštvo u Beogradu naložilo je policiji da prikupi sve potrebne informacije i dokaze u vezi udesa popularnog pevača Darka Lazića (34) sinoć oko ponoći kod isključenja za Beogradsku arenu na Novom Beogradu. Nakon toga će odlučiti da li ima elemenata krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

25. 09. 2025. u 12:31

Politika
Tenis
Fudbal
ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta

ZVALI SU, HITNA NIJE DOŠLA: Glumicu jedva spasio bivši muž - doživela 10 manjih infarkta