DECA OPLJAČKALA RADNICU U APOTECI NA VOŽDOVCU: Pretili joj nožem, istraga u toku
JOŠ jedno u nizu razbojništava u apoteci dogodilo se sinoć oko 21 sat kada su trojica dečaka upala u apoteku na Voždovcu i pretila radnici nožem, saznaje Telegraf.rs.
Prema nezvaničnim informacijama, tri dečaka, naoružana noževima, upala su u jednu apoteku i zapretili radnici, zahtevajući da im preda sav novac iz kase.
Radnica je, u strahu za svoj život, postupila po njihovim zahtevima, a maloletnici su iz objekta odneli oko 30.000 dinara.
Tinejdžeri, iako naoružani i agresivni, radnicu, srećom, nisu povredili.
Oni su, nakon što su uzeli novac, brzo pobegli u nepoznatom pravcu, a potresena žena je odmah pozvala policiju i prijavila pljačku.
Uviđaj je obavljen na licu mesta, a istraga i intenzivan rad na identifikaciji i pronalasku počinioca je u toku.
Policija je takođe izuzela snimke sa okolnih nadzornih kamera, koje bi trebalo da pomognu u razotkrivanju identiteta maloletnika.
