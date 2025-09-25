DECA OPLJAČKALA RADNICU U APOTECI NA VOŽDOVCU: Pretili joj nožem, istraga u toku

JOŠ jedno u nizu razbojništava u apoteci dogodilo se sinoć oko 21 sat kada su trojica dečaka upala u apoteku na Voždovcu i pretila radnici nožem, saznaje Telegraf.rs.

Foto: pixabay

Prema nezvaničnim informacijama, tri dečaka, naoružana noževima, upala su u jednu apoteku i zapretili radnici, zahtevajući da im preda sav novac iz kase.

Radnica je, u strahu za svoj život, postupila po njihovim zahtevima, a maloletnici su iz objekta odneli oko 30.000 dinara.

Tinejdžeri, iako naoružani i agresivni, radnicu, srećom, nisu povredili.

Oni su, nakon što su uzeli novac, brzo pobegli u nepoznatom pravcu, a potresena žena je odmah pozvala policiju i prijavila pljačku.

Uviđaj je obavljen na licu mesta, a istraga i intenzivan rad na identifikaciji i pronalasku počinioca je u toku.

Policija je takođe izuzela snimke sa okolnih nadzornih kamera, koje bi trebalo da pomognu u razotkrivanju identiteta maloletnika.

