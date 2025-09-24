POKUŠAJ UBISTVA EKIPE INFORMERA: Odvrnuli im točkove, umalo stradali svi

Ekipa Informera, koja je danas izveštavala iz Zaječara, našla se na meti ekstremista koji su pokušali da je ubiju, saopštili su iz tog medija.

Novosti

Naime, prema poslednjim najnovijim informacijama, na automobilu ekipe Informera neko je odvrnuo čak tri točka, a kako javlja reporterka Vesna Jović koja je bila na terenu, ekipa umalo nije poginula.

- Sve je bilo u redu, ali kada smo krenuli počelo je nešto da lupa. Kolega vozač je stao, pogledao i video da su prednja dva točka odvrnuta, a onda kad je pogledao zadnji treći video je da je gotovo otpao! Ja ne znam kome ovo treba - kazala je reporterka Informera Vesna Jović i dodaje:

- Kada smo krenuli to je toliko lupalo, ja se još uvek tresem. Bio je parkiran u blizini Tužilaštva, ali kada smo krenuli odjednom je krenulo jako da se čuje i jako da lupa. Ja se tresem, uznemirena sam, potresena sam, kolega takođe!

SAOPŠTENjE ANS Asocijacija novinara Srbije najoštrije osuđuje monstruozni pokušaj ubistva ekipe Informera u Zaječaru! Odvrtanje točkova na službenom vozilu je teroristički akt protiv novinara i brutalan napad na slobodu medija. Dosta je zastrašivanja i ućutkivanja boraca za istinu! Zahtevamo hitnu istragu, hapšenje i najstrože kažnjavanje počinilaca. ANS – Asocijacija novinara Srbije

(Informer)