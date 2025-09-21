OBRT U SLUČAJU UBISTVA U ZEMUNU: Žrtva nije mladić

PRIPADNICI MUP u Beogradu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. I. (24) zbog postojanja sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

On se sumnjiči da je jutros u jednoj kući u Zemunu tukao čvrstim predmetom muškarca (51) koji je od zadobijenih povreda preminuo.

Podsetimo, prema prvim informacijama sumnjalo se da je smrtno stradao mladić (25).

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, saopšteno je iz MUP-a.

Podsetimo, osumnjičeni za ubistvo se navodno predao policiji, a na telu nastradalog pronađene su povrede koje ukazuju na nasilnu smrt.

Podsetimo, telo je pronađeno na podu kuće.

