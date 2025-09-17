ĆERKA SE BORI ZA ŽIVOT, PUCAO I U NJENOG DEČKA: Užas u Beču - Srbin ubio ženu, pa sebe

U BEČU je sinoć došlo do užasnog zločina, a prema pisanju medija, Srbin je ubio ženu, ranio ćerku i njenog dečka, a onda izvršio samoubistvo. Ćerka je u kritičnom stanju.

Policajci su pozvani u stan u Beču u utorak oko 19.30 sati zbog svađe. Prema prvim informacijama, primetili su 44-muškarca iz Srbije ispred zgrade. Naknadno su ispaljeni pucnji. Navodni osumnjičeni je potom pobegao u vozilu.

Međutim, ubrzo nakon toga policajci su pronašli muškarca mrtvog u vozilu.

U stanu je pronađeno telo žene (44), a još dvoje ljudi je teško povređeno - ćerka i njen dečko.

Ćerka (24) osumnjičenog i njen dečko (26) primili su pomoć na licu mesta i odvezeni su u bolnicu. Kako javlja Heute, ćerka se bori za život.

Tačne okolnosti koje su dovele do ubistva i samoubistva trenutno nisu jasne. Jedan od mogućih motiva mogao bi biti predstojeći razvod para. Bečka državna kriminalistička policija je već preuzela istragu.

