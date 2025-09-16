"REKAO MI JE DA IDE PRVO DA UBIJE DEVOJKU, PA SEBE": Potresna ispovest majke Srđana P. osmnjičenog da je usmrtio rođaka kod Obrenovca

SRĐAN mi je u ponedeljak ujutru poslao poruku i rekao da ide da ubije devojku, pa sebe, jer sa njom ima problema zbog ljubomore. Tvrdio je da više ne može da izdrži, da mu je sve crno pred očima. Predosećala sam da će se nešto dogoditi, više puta sam pokušala da alarmiram policiju, ali bezuspešno. Ni u najgorem slučaju nisam mogla da pretpostavim da će ubiti Igora.

Ovako je juče, dan nakon što je Srđan P. (37) usmrtio rođaka Igora J. (45), pošto mu je prethodno zapalio kuće u Velikom Polju kod Obrenovca i pretukao njegovog oca (69), za medije ispričala R. P., Srđanova majka. I dalje uznemirena zbog svega što se dogodilo, ona je navela da sa porodicom ubijenog Igora nije imala sukobe, za razliku od njenog sina i bivšeg muža.

- Moj bivši suprug imao je problem sa Igorovim ocem Miloradom, koji je jednom prilikom prebio moju bivšu svekrvu - priča R. P. - Pretpostavljam da je to Srđanu ostalo u glavi kao okidač. Kada je u ponedeljak prebio Milorada, otišao je u kafanu u Stublinama i pričao da je on njega jurio. Kad se vratio kući, rekao mi je: "E, sad će da vidi ko je koga jurio". Pokušala sam da mu skrenem pažnju da se "mane" toga, ali nije poslušao. U poslednje vreme sam primetila da se promenio, čudno se ponašao, pitala sam ga šta se dešava, ali mi nije odgovarao.

Meštani Velikog Polja i dalje su u šoku posle stravičnog zločina. Ne mogu da veruju da je Srđan, nakon što je Igora, koji je bio na biciklu, udario kolima, snimao telefonom, dok je ovaj umirao na putu, a zatim to objavio na društvenim mrežama. Kako su za "Novosti" izjavili, znali su da je Srđan preke naravi i da "bira za žrtve slabije od sebe".

Danas saslušanje

NAKON što je policija u ponedeljak privela Srđana P., na nalog Višeg javnog tužilaštva određeno mu je zadržavanje do 48 sati. On će, uz krivičnu prijavu, kojom mu se na teret stavljaju ubistvo, izazivanje opšte opasnosti i nanošenje lake telesne povrede, danas biti priveden na saslušanje u Tužilaštvo.

- Milorada smo jutros zatekli kako nemo stoji ispred svoje dve kuće, koje su potpuno uništene - kažu komšije. - Tuga je bila gledati ga. Kad smo ga pitali, šta to bi, samo je kratko odgovorio: "Ne znam".

Miloradove kuće i kuća Srđana P. tik su jedna do druge i to na jednom, istom velikom imanju. Naši sagovornici pretpostavljaju da je sukob između rođaka nastao oko nasledstva. Međutim, ima i onih koji tvrde da je pozadina sasvim drugačija. Juče su se mogle čuti i priče da je Srđan bio ogorčen što je njegova majka bila u vezi sa Igorovim rođenim bratom.

- Srđan je poznat u kraju kao nasilan. Sklanjali smo se od njega. Taj je bio i u zatvoru. Igor je bio iz dobre i fine porodice. Gledali smo i snimak koji je objavio. Šta drugo reći nego da je monstrum - kaže jedan komšija, dok se u pozadini čuje lavež četiri Srđanova psa. n