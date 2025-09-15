Zločin

MUP SE OGLASIO: Ovo su najnovije informacije o ubistvu u Nišu

Ј. Ћ.

15. 09. 2025. u 13:18

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. I. (1991) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo, navodi se u saopštenju MUP-a.

МУП СЕ ОГЛАСИО: Ово су најновије информације о убиству у Нишу

FOTO: Novosti

- Sumnja se da je on sinoć u Nišu sa više hitaca iz pištolja usmrtio dvadesetosmogodišnjeg muškarca. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu - saopšteno je iz policije.

BONUS VIDEO: SABLASNA SCENA NA MESTU UBITSVA: Dan nakon jezivog zločina u Nišu

