MUP SE OGLASIO: Ovo su najnovije informacije o ubistvu u Nišu

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. I. (1991) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo, navodi se u saopštenju MUP-a.

FOTO: Novosti

- Sumnja se da je on sinoć u Nišu sa više hitaca iz pištolja usmrtio dvadesetosmogodišnjeg muškarca. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden višem javnom tužiocu u Nišu - saopšteno je iz policije.

