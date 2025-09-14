Zločin

KRVAV 18. ROĐENDAN: U tuči izbodeni mladići, prebačeni u Urgentni, među njima i slavljenik

В.Н.

14. 09. 2025. u 14:52

NOĆAS oko pola sata posle ponoći došlo je do tuče na proslavi 18. rođendana, a došlo je i do ubadanja nožem.

КРВАВ 18. РОЂЕНДАН: У тучи избодени младићи, пребачени у Ургентни, међу њима и слављеник

Foto: Shutterstock

Sve se dogodilo ispred jednog ugostiteljskog objekta na Zrenjaninskom putu, a više osoba je povređeno.

Policija i ekipa Hitne pomoći su odmah izašli na teren a lekari su pružili pomoć povređenima.

Mladić B. Ć. (28) zadobio je teške telesne povrede i prevezen je u Urgentni centar gde su mu lekari konstatovali ubodnu ranu u predelu ruke, kao i povrede glave, prenosi Telegraf.

U Urgentnom centru su zbrinuti i A. K. (36) i P. P. (31), čije su povrede okarakterisane kao lake telesne povrede.

Na lečenje u KBC Zvezdara se javio i slavljenik, S. M. (18), koji je pretrpeo više povreda po telu. Kod njega su lekari konstatovali teške telesne povrede, zbog čega je zadržan na daljem lečenju i nadležnom medicinskom praćenju.

Policija je izvršila uviđaj na licu mesta i intenzivno radi na rasvetljavanju okolnosti tuče, kao i na identifikaciji svih učesnika.

Za sada nije poznato šta je tačno dovelo do toga da tuča izbije među okupljenima, a motiv sukoba još uvek se ispituje.

(Informer)

