IZBODENA TRI MUŠKARCA U CENTRU BEOGRADA: Krvavi obračun kod Palate ''Albanija''
TRI muškarca izbodena su sinoć u tuči koja je izbila jutros oko tri sada kod Palate ''Albanija''.
U tuči grupe muškaraca jutros oko tri sata kod Palate "Albanija" izbodena su njih trojica.
Kolima Hitne pomoći u Urgentni centar u Beogradu primljeni su N.T. (33), D.P.(46) i Z.P. (57).
Prema poslednim informacijama, oni su u stabilnom stanju.
- Policija je dobila poziv od nekolicine građana da se kod palate "Albanija" tuče grupa muškaraca i da kod sebe imaju noževe. Patrola je brzo došla kao i Hitna pomoć. Svi su bili u svesnom stanju, a proverovom njihovog indetiteta utvrđeno je da su svi odranije hapšeni i osuđivani. Istraga će utvrditi šta je bio motiv obračuna. O slučaju je obavešten i tužilac - kaže izvor.
(Telegraf)
