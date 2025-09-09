IZBODENA TRI MUŠKARCA U CENTRU BEOGRADA: Krvavi obračun kod Palate ''Albanija''

TRI muškarca izbodena su sinoć u tuči koja je izbila jutros oko tri sada kod Palate ''Albanija''.

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

U tuči grupe muškaraca jutros oko tri sata kod Palate "Albanija" izbodena su njih trojica.

Kolima Hitne pomoći u Urgentni centar u Beogradu primljeni su N.T. (33), D.P.(46) i Z.P. (57).

Prema poslednim informacijama, oni su u stabilnom stanju.

- Policija je dobila poziv od nekolicine građana da se kod palate "Albanija" tuče grupa muškaraca i da kod sebe imaju noževe. Patrola je brzo došla kao i Hitna pomoć. Svi su bili u svesnom stanju, a proverovom njihovog indetiteta utvrđeno je da su svi odranije hapšeni i osuđivani. Istraga će utvrditi šta je bio motiv obračuna. O slučaju je obavešten i tužilac - kaže izvor.

(Telegraf)