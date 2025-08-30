Zločin

MUŠKARAC IZBODEN U GRUDI I STOMAK Dramatične scene u centru Beograda: Napadač ušao u stan, izvršio krvav pir, pa bacio nož u hodnik

В.Н.

30. 08. 2025. u 09:11

MUŠKARAC starosti oko 40 godina teško je povređen kada ga je nepoznati napadač izbo nožem u centru Beograda.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Napad se dogodio jutros oko 7 sati u stanu zgradi u centru Beograda.

Napadač je ušao u stan u kom je izbodeni muškarac bio sa devojkom i zadao mu dva uboda - u grudi i stomak.

"Krvi je na sve strane u zgradi, a mislim i da je policija pronašla nož u hodniku", rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Obaveštena je policija koja je ubrzo izašla na teren.

(Informer)

Uskoro opširnije

