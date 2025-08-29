OSUĐEN POLICAJAC: Uslovna kazna zbog odavanja podataka
APELACIONI sud u Beogradu potvrdio je prvostepenu presudu i pravosnažno osudio policajca Nikolu Đokića na uslovnu kaznu zatvora od osam meseci sa rokom provere od tri godine, jer je drugom osuđenom odavao poverljive informacije iz sistema MUP-a.
Marko Cvetićanin je osuđen za krivično delo podstrekivanje na izvršenje krivičnog dela iz Zakona o tajnosti podataka osuđen na uslovnu kaznu od pola godine zatvora sa rokom provere od dve godine, objavljeno je na sajtu tog suda.
Đokiću je pored kazne zatvora izrečena i mera zabrane vršenja poziva, delatnosti i dužnosti policijskoj službenika u naredne dve godine.
Drugostepeni sud je u obrazloženju naveo da smatra da je prvostepeni sud pravilno cenio sve dokaze i odmerio izrečene kazne.
Đokić je oglašen krivim jer je u sistemu MUP proveravao informacije za koje ga je pitao Cvetićanin i prenosio mu.
Cvetićanin je uglavnom tražio proveru vlasnika automobila preko registarskih oznaka.
(sputnikportal.rs)
