PRILIKOM ULASKA U BOLIVIJU UHAPŠEN LUKA STARČEVIĆ: Srbija tragala za njim zbog ubistva Gorana Radomana

PRILIKOM ulasku u Boliviju, pre nekoliko dana uhapšnen je Srbin sa poternice - Luka Starčević (35) iz Beograda.

Foto: Bjorn Svensson / Alamy / Profimedia

On se dovodi u vezu sa organizacijom šverca većih količina kokaina, ali i ratom sukobljenih kriminalnih klanova sa Balkana. Tamošnje vlasti navode da je priveden u Paragvaju pri pokušaju pređe granicu sa pasošem Argentine. Za njim je Brazil raspisao poternicu,ali i Srbija i to zbog navodnog učešća u ubistvu Gorana Radomana, prve žrtve rata "škaljarskog" i "kavačkog" klana.

Sada se istražuje da li ovaj Beograđanin,koji je blizak "kavčanima", ima veze sa poslednjim likvidacijama naših ljudi u Santa Kruzu, ali i misterioznom smrću Zorana Jakšića u zatvoru u Peruu. Mediji u Boliviji ga opisuju kao "ambasadora balkanske mafije u Južnoj Americi" i dodaju:

- Sumnja se da je njegovim hapšenjem sprečen nastavak obračuna klanova na teritoriji Bolivije, u kom su već likvidirane tri osobe u Santa Kruzu - navode policijski izvori za bolivijske medije.

Policija je saopštila da se Srbin predstavio kao argentinski državljanin Lisandro Emanuel Larea. Odao ga je, međutim, netipičan naglasak, kao i određene nepravilnosti u ličnim dokumentima, kojima se identifikovao. Otkriveno je i da ga traži Brazil zbog, kako se navodi, čak tri ubistva počinjena u toj zemlji.

Brazilska policija je Starčevića povezala sa ubistvom policajca na tajnom zadatku i njegovog saradnika, kao i ubistvom Srbina Marjana Jocića iz Zaječara. Brazilski mediji su pisali da su Jocić i Starčević radili za isti narko-klan, ali da je došlo do sukoba među njima. Srbija je tada zatražila izručenje Starčevića,zbog učešća u ubistvu Radomana, ali do toga nije došlo. Nije poznato ni kako se našao na slobodi uprkos teškim optužbama brazilske policije.

Mediji u Boliviji navode da Starčević uhapšen 26. avgusta i da policija pretpostavlja da je njegovo krajnje odredište trebao da bude Santa Kruz, gde već mesec i nešto dana traju brutalni obračuni unutar balkanskih kriminalnih grupa oko trgovine narkoticima.

Sredinom ovog meseca u jednoj iznajmljenoj kući pronađena su tela dvojice Nišlija i jednog državljanina Severne Makedonije. Ubrzo je usledio još jedan niz likvidacija, ali i otmica. Bolviijski mediji tvrde da je reč o sukobima oko prevlasti u nabavci kokaina na tlu Južne Amerike,koji se potom šalje za Evropu.

- Sumnja se da su ubijeni Srbi u Santa Kruzu radili za ovog Beograđanina, koji je uhapšen i da je on pokušao da se vrati u Boliviju, kako bi "reorganizovao posao" posle ubistva trojice saradnika - tvrde mediji.

Ubrzo posle otkrića tri tela policija je objavila informaciju da je na teritoriji Martinka, odnosno u francuskim vodama, zaplenjeno skoro pet tona kokaina. Na tegljaču "Galexyr",koji je prevozio cement, otkrivena je droga, a uhapšeno je 11 osumnjčenih, među kojima je Vedran Đoković iz Beograda. Posadu su činili državljani Hrvatske i Crne Gore.

- Ubistva i otmice koje su se desile u Santa Kruzu, gde je inače, usmrćeno nekoliko ljudi u razmaku od samo dva nedelje, pokazuje nam da su evropske kriminalne grupe zaratile s ciljem da uđu na teritoriju Bolivije - istakao je ministar policije Roberto Rios, koji je najavio i mogućnost da se državljanima pojedinih evropskih zemalja zabrani ulazak u zemlju.

Inače, Srbija traga za Starčevićem zbog sumnje da je 20. februara 2015. ubio Cetinjanina Gorana Radomana (37) u jednoj garaži na Novom Beogradu. Radoman se dovodio u vezu sa nestankom oko 250 kilograma kokaina iz jednog štek-stana u Valensiji, čime je zapravo i započeo krvavi rat dva kotorska klana,koji je do sada odneo više od 70 žrtava.

Inspektori su tokom uviđaja pronašli brojne tragove, kao i DNK na uređaju za praćene, postavljenog ispod Radomanovog džipa,za koji se tvrdi da pripada Starčeviću.

Luku Starčevića su vlasti Paragvaja već sledećeg dana, 27.avgusta, izručile Brazilu.

KONTROLA STRANACA

Na konferenciji za medije ministra policije Bolivije Roberta Riosa rečeno je da je tamošnji narko-bos Marseta pobegao sredinom 2023. iz Bolivije i da mu se od tada gubi svaki trag. U tom periodu, kako je rečeno, smanjen je uticaj njegove kriminalne grupe na tom području, ali je porastao u regionu, i sumnja se da je promenio lokaciju, ali da je ostao u poslu. Takođe, njegov odlazak i "prazninu" koju je ostavio kao dobru šansu za preuzimanje posla i šverc kokaina videle su mnogobrojne kriminalne grupe, mahom iz Evrope.

- Vlast Bolivije preuzela je sve moguće mere da se rat klanova zaustavi, pa je tako odlučeno da se svaki stranac, posebno iz Evrope detaljno kontroliše - istakao je Rios.