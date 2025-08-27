PLJAČKAO ŽENE: Uhapšen lopov u Novom Sadu
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, Ž. J. (47) iz ovog grada, zbog sumnje da je od 52-godišnje žene ukrao novčanik, a od 35-godišnje torbu.
On je osumnjičen za izvršenje krivičnih dela teška krađa i razbojnička krađa, saopšteno je iz Policijske uprave u Novom Sadu.
Sumnja se da je on u martu, na ulici, istrgao novčanik iz ruke 52-godišnje Novosađanke.
Njemu je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
(Tanjug)
