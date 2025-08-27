PLJAČKAO ŽENE: Uhapšen lopov u Novom Sadu

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, Ž. J. (47) iz ovog grada, zbog sumnje da je od 52-godišnje žene ukrao novčanik, a od 35-godišnje torbu.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

On je osumnjičen za izvršenje krivičnih dela teška krađa i razbojnička krađa, saopšteno je iz Policijske uprave u Novom Sadu.

Sumnja se da je on u martu, na ulici, istrgao novčanik iz ruke 52-godišnje Novosađanke.



Pored toga sumnjiči se i da je u aprilu, nakon što je 35-godišnja Novosađanka parkirala automobil, uzeo njenu tašnu sa suvozačevog sedišta, te da joj je, kada je pokušala da ga spreči, istrgao iz ruke.

Njemu je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.

(Tanjug)