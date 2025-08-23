Zločin

IZBODEN MLADIĆ U SKADARLIJI: Hitno prevezen u Urgentni centar

В.Н.

23. 08. 2025. u 14:15

S. B. (25) izboden je nožem ispred jednog ugostiteljskog objekta u Skadarliji.

Foto: Grad Beograd

S. B. je tokom sukoba zadobio teške telesne povrede - nožem je uboden u butinu i stomak. Druga dva mladića lakše su povređena.

Sanitetom Hitne pomoći prevezeni su u Urgentni centar.

