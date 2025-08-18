"DOŠAO SAM DA UNIŠTIM USTAŠKO LEGLO" Muškarac bacio molotovljev koktel na Titov grob - Detalji napada na Kuću cveća
MUŠKARAC Goran M. (46) uhapšen je zbog sumnje da je bacio molotovljev koktel na "Kuću cveća" u Beogradu.
Kako se nezvanično saznaje, molotovljev koktel je bačen jutros oko 6 sati na "Muzej Jugoslavije", nekadašnji "25. maj" odnosno "Kuću cveća". Srećom, niko nije povređen, a napadača je uhvatilo obezbeđenje.
- Sumnja se da je uhapšeni muškarac napravio molotovljev koktel i bacio ga na muzej. Srećom brzo je reagovalo obezbeđenje muzeja, koje je ugasilo vatru. Takođe, obezbeđenje je uspelo da uhvati napadača, a potom i da obavesti policiju - objasnio je izvor upoznat sa slučajem.
Kako je naveo, policija je ubrzo stigla i uhapsila napadača.
- Kada su ga uhvatili i pitali zašto je to uradio navodno je rekao da je došao da uništi "ustaško leglo". Osumnjičeni muškarac priveden je u policijsku stanicu - rekao je izvor.
(Informer)
