Zločin

"DOŠAO SAM DA UNIŠTIM USTAŠKO LEGLO" Muškarac bacio molotovljev koktel na Titov grob - Detalji napada na Kuću cveća

В.Н.

18. 08. 2025. u 13:02

MUŠKARAC Goran M. (46) uhapšen je zbog sumnje da je bacio molotovljev koktel na "Kuću cveća" u Beogradu.

ДОШАО САМ ДА УНИШТИМ УСТАШКО ЛЕГЛО Мушкарац бацио молотовљев коктел на Титов гроб - Детаљи напада на Кућу цвећа

Foto Ž. Knežević

Kako se nezvanično saznaje, molotovljev koktel je bačen jutros oko 6 sati na "Muzej Jugoslavije", nekadašnji "25. maj" odnosno "Kuću cveća". Srećom, niko nije povređen, a napadača je uhvatilo obezbeđenje.

- Sumnja se da je uhapšeni muškarac napravio molotovljev koktel i bacio ga na muzej. Srećom brzo je reagovalo obezbeđenje muzeja, koje je ugasilo vatru. Takođe, obezbeđenje je uspelo da uhvati napadača, a potom i da obavesti policiju - objasnio je izvor upoznat sa slučajem.

Kako je naveo, policija je ubrzo stigla i uhapsila napadača.

- Kada su ga uhvatili i pitali zašto je to uradio navodno je rekao da je došao da uništi "ustaško leglo". Osumnjičeni muškarac priveden je u policijsku stanicu - rekao je izvor.

(Informer)

BONUS VIDEO:

"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 51

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...

SKANDAL! Fatalna stjuardesa koštala fudbalera razvoda! A tek kod koga je pobegla šokirana žena...