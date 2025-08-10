EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNJILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem

TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.

Foto: EPA

Osumnjičeni za ubistva je Mefail Škodra, od ranije poznat tzv. kosovskoj policiji koja je za njim raspisala poternicu. Kako prenosi Reporteri, Škodra na svojim nalozima na društvenim mrežama ima fotografije na kojima je u društvu sa predsednicom privremenih prištinskih instutcija Vjosom Osmani i njenim suprugom Prindonom Sadrijuom, sa premijerom Aljbinom Kurtijem, predsednikom Alijanse za budućnost Kosova Ramušem Haradinajem i gradonačelnikom Prištine Perparimom Ramom.

Krajem juna 2024. godine, nakon operacije tzv. kosovske policije u Gnjilanu, Mefail Škodra i njegov sin Edonis Škodra uhapšeni su zbog sumnje na krivična dela ''uzurpacija i prinuda''.

Njih dvojica, zajedno sa još jednom osobom, poznatom kao Albert Mališeva, osumnjičeni su da su vršili pritisak i pretnje protiv žrtve sa ciljem da se finansijski profitiraju od svojih nezakonitih radnji, prouzrokujući žrtvi materijalnu štetu od preko 600.000 evra.

Nakon hapšenja, Mefail Škodra i njegov sin, Edonis Škodra, pritvoreni su po nalogu tužioca 48 sati.

- Tokom policijske operacije, zaplenjena su tri vozila, sportski motocikli, oružje i municija, novčanice evra, razna dokumenta i drugi materijalni dokazi, koji će biti korišćeni u krivičnom postupku protiv osumnjičenih - saopštila je tzv. kosovska policija posle akcije.

Društvene mreže su kako navodi Reporteri, bile pune slika luksuznog načina života Mefaila Škodre.