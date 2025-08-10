TINEJDŽERI IZBODENI U MIRIJEVU: Hitno dovezeni u Urgentni - Policija traga za napadačima

DVOJICA tinejdžera starosti 16 i 17 godina dovezeni su u Urgentni centar sa ubodnim ranama. Oni su, kako se nezvanično saznaje, napadnuti u Mirijevu.

Tinejdžeri su u Urgentni centar dovezeni sinoć oko 23 sata gde su im lekari odmah konstatovali povrede ubodne rane.

– Jedan od njih imao je ubodnu ranu na nadlaktici, drugi je imao ubodnu ranu na nozi. Obojici su sanirane povrede, a o svemu je obaveštena policija – rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Prema njegovim rečima, policija je obavila razgovor sa tinejdžerima.

– Nisam siguran da su tinejdžeri tačno ispričali šta se dogodilo i gde – objasnio je izvor.

Policija intezivno radi na identifikaciji napadača i njihovom hapšenju.

