TINEJDŽERI IZBODENI U MIRIJEVU: Hitno dovezeni u Urgentni - Policija traga za napadačima

В.Н.

10. 08. 2025. u 09:03

DVOJICA tinejdžera starosti 16 i 17 godina dovezeni su u Urgentni centar sa ubodnim ranama. Oni su, kako se nezvanično saznaje, napadnuti u Mirijevu.

Tinejdžeri su u Urgentni centar dovezeni sinoć oko 23 sata gde su im lekari odmah konstatovali povrede ubodne rane. 

– Jedan od njih imao je ubodnu ranu na nadlaktici, drugi je imao ubodnu ranu na nozi. Obojici su sanirane povrede, a o svemu je obaveštena policija – rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Prema njegovim rečima, policija je obavila razgovor sa tinejdžerima.

– Nisam siguran da su tinejdžeri tačno ispričali šta se dogodilo i gde – objasnio je izvor.

Policija intezivno radi na identifikaciji napadača i njihovom hapšenju. 

