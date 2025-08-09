BRAĆA PRETUKLA ROĐAKA U ZEMUNU: Udarali ga rukama, nogama i šipkom, jezivom događaju prethodila svađa
U TREĆEM osnovnom javnom tužilaštvu saslušan je M. G. (37), koji se tereti da se sa svojim bratom N. G. (39) u petak krvnički pretukao rođaka u Zemunu.
Oni se terete da su dana 8. avgusta naneli teške telesne povrede Z. B. (61). Prema nezvaničnim saznanjima, svemu je prethodila svađa, a braća se sumnjiče da su Z. B. udarali rukama, nogama, ali i šipkom, zadajući mu teške povrede po glavi i telu.
M. G. je uhapšen nedugo nakon izvršenja krivičnog dela, dok je za N. G. raspisana potraga.
- Iznoseći svoju odbranu okrivljeni M. G. je priznao izvršenje krivičnog dela, a imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ometati krivični postupak uticanjem na oštećenog i na saučesnika, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana - navodi se u saopštenju tužilaštva.
(Blic)
BONUS VIDEO:
Preporučujemo
HOROR PRIZOR U ZEMUNU: Posekao čoveka, pa trčao po naselju sa krvavom mačetom
07. 08. 2025. u 15:42 >> 15:48
IZBODEN MLADIĆ U KRVAVOJ TUČI: Preminuo u bolnici - horor u Bujanovcu
06. 08. 2025. u 11:29
JEDNA OD NAJBLIŽIH TRAMPOVIH SARADNICA ŠOKIRALA: Vanzemaljci postoje, podelićemo istinu sa narodom
DIREKTORKA nacionalne obaveštajne službe (DNI) Tulsi Gabard rekla je da veruje u postojanje vanzemaljaca, ali je istakla da mora da bude "oprezna" u vezi s onim što iznosi u javnost, budući da ima pristup velikom broju poverljivih informacija.
06. 08. 2025. u 17:35
EKSKLUZIVNI SNIMCI HAPŠENjA ŠIPTARSKOG TERORISTE: Ovako je pao bivši pripadnik OVK u Svilajncu, evo za šta se sumnjiči (VIDEO)
ŠIPTARSKI terorista i bivši istaknuti pripadnik terorističke OVK Halili Lulzin, uhapšen je danas u Svilajncu, u zajedničkoj akciji Bezbednosno-informativne agencije, Službe za otkrivanje ratnih zločina UKP MUP-a Republike Srbije, a u saradnji sa Tužilaštvom za ratne zločine.
22. 07. 2025. u 20:54
IMAO 609 KG, DANAS 68: Neverovatno KAKO sad izgleda nekad najteži tinejdžer sveta i drugi najteži čovek u istoriji (FOTO)
PRE više od deset godina, ime Kalid Bin Mohsen Šari iz Saudijske Arabije obišlo je svet kada je postao poznat kao najdeblji tinejdžer na planeti, a ujedno i drugi najteži čovek svih vremena.
09. 08. 2025. u 12:33
Komentari (0)