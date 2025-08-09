Zločin

BRAĆA PRETUKLA ROĐAKA U ZEMUNU: Udarali ga rukama, nogama i šipkom, jezivom događaju prethodila svađa

В.Н.

09. 08. 2025. u 15:32

U TREĆEM osnovnom javnom tužilaštvu saslušan je M. G. (37), koji se tereti da se sa svojim bratom N. G. (39) u petak krvnički pretukao rođaka u Zemunu.

БРАЋА ПРЕТУКЛА РОЂАКА У ЗЕМУНУ: Ударали га рукама, ногама и шипком, језивом догађају претходила свађа

Foto: N. Skenderija/Tanjug/Ilustracija

Oni se terete da su dana 8. avgusta naneli teške telesne povrede Z. B. (61). Prema nezvaničnim saznanjima, svemu je prethodila svađa, a braća se sumnjiče da su Z. B. udarali rukama, nogama, ali i šipkom, zadajući mu teške povrede po glavi i telu.

M. G. je uhapšen nedugo nakon izvršenja krivičnog dela, dok je za N. G. raspisana potraga.

- Iznoseći svoju odbranu okrivljeni M. G. je priznao izvršenje krivičnog dela, a imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ometati krivični postupak uticanjem na oštećenog i na saučesnika, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana - navodi se u saopštenju tužilaštva.

(Blic)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

UŠAO U AMBULANTU SA PREDMETOM SLIČNIM BOMBI, PA TRAŽIO PSIHOAKTIVNE LEKOVE: Dramatične scene u Boru, reagovala policija
Hapšenja i istraga

0 0

UŠAO U AMBULANTU SA PREDMETOM SLIČNIM BOMBI, PA TRAŽIO PSIHOAKTIVNE LEKOVE: Dramatične scene u Boru, reagovala policija

PRIPADNICI policije u Boru uhapsili su S.M. (43) iz tog grada zbog postojanja osnova sumnje da je u četvrtak u jednoj ambulanti zahtevao od doktorke da mu prepiše lekove koji se nalaze na listi psihoaktivnih supstanci, držeći tom prilikom u ruci predmet koji podseća na ručnu bombu, saopštila je danas Policijske uprava u Boru.

08. 08. 2025. u 16:38

Politika
Tenis
Fudbal
PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima

PRIPREMA ZA REVANŠ SA LEHOM: Zvezda ima luksuz da odmara nekoliko prvotimaca kako bi bili spremni za novi obračun sa Poljacima