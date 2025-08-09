BRAĆA PRETUKLA ROĐAKA U ZEMUNU: Udarali ga rukama, nogama i šipkom, jezivom događaju prethodila svađa

U TREĆEM osnovnom javnom tužilaštvu saslušan je M. G. (37), koji se tereti da se sa svojim bratom N. G. (39) u petak krvnički pretukao rođaka u Zemunu.

Oni se terete da su dana 8. avgusta naneli teške telesne povrede Z. B. (61). Prema nezvaničnim saznanjima, svemu je prethodila svađa, a braća se sumnjiče da su Z. B. udarali rukama, nogama, ali i šipkom, zadajući mu teške povrede po glavi i telu.

M. G. je uhapšen nedugo nakon izvršenja krivičnog dela, dok je za N. G. raspisana potraga.

- Iznoseći svoju odbranu okrivljeni M. G. je priznao izvršenje krivičnog dela, a imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ometati krivični postupak uticanjem na oštećenog i na saučesnika, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo predlog Trećem osnovnom sudu u Beogradu da prema okrivljenom odredi pritvor u trajanju do 30 dana - navodi se u saopštenju tužilaštva.

