MAJKA LEŽI NA BELOM KOVČEGU ĆERKE: "Bebo moja! Ne dam te srećo!" - potresne scene na sahrani devojčice (2) koju je ubio otac u Nikšiću

KAMEN bi proplakao od tuge. Suze i jecaji, kuknjava i leleci, odjekivali su danas iz dve kapele u Nikšiću u kojima su bili izloženi Živko Delibašić (34) i njegova dvogodišnja ćerkica Viktorija. Na belom malenom kovčegu cveće i dve slike ubijene devojčice.

V.K.

Dva dana slivala se kolona ljudi koji su se u suzama klanjali senima oca i njegovog čeda, a porodicama Delibašić i Macanović izjavljivali saučešće. Iako su bol i gubici nenadokndivi ipak dve ucveljene familije smogle su snage da zajedno objave obavest o tragičnom događaju. Viktorija je bila mezimica u oba doma. Veseli devojčurak koja se samo pre tri dana igrala se sa svojim lutkicama -i više je nema... Užas! Od danas na groblju u Kočanima nadomak Nikšića počiva zajedno sa svojim tatom.

- Bebo moja! Ne dam te srećo! Kud mi je vodite? Bebo živote moj. Čekaj majku, čuješ li?, u velikom bolu izgovarala je ove reči unesrećena majka Ana (17), dok je iz kapele iznošen maleni beli kovčeg pod čijim poklpcem je zauvek ostao jedan mali život.

-Lelel mene sine, izgovarao je iz susedne kapele unesrećeni otac Obrad ljubeći Živkovu sliku, kao i male Viktorije.

Dve porocide ucviljene do bola pored dva kovčega. Tuga do neba. Živka Nikšićani pamte kao mirnog mladića koji je tiho koračao ovdašnjim ulicama. I u Železari EPCG gde je radio on je bio uzoran radnik. Sa suzama u očima od druga i prijatelja, kao i malene Viktorije se oprostio Ivan Vujović, postavljajući svima pitanje -kako da se pronađu reči utehe i podrške za dve porodice koje su doživele ovu tragediju.

-Kako pronaći reči koje bi opisale malu Viktoriju. Nema tih reči koje mogu danas utešiti majku male Viktorije, ohrabriti đeda i babu. O Viktoriji govori njena slika i osmeh na toj slici, a slika govori više od hiljadu reči. Taj mali anđeo je otišao da osvetli nebo iznad nas, i ulepša rajsko cveće u raju. Dragi Živko, kako su te poznavali željezarci , ili dragi Mićo, kako su te oslovljavali tvoji najbliži. Zašto? Jedno veliko zašto? Ne znam da li danas da budemo ljuti na tebe ili da plčemo. Ljuti zato što si nas ostavio da tugujemo za tobom i Viktorijom , a da plačemo zato što znamo kakav si ti bio u stvari. Jer tu zlokobnu noć sigurno nisi bio onaj naš Mićo. Stojim danas ovde pred tobom u ime svih radnika Žekezare i molim te za oproštaj. Ako smo te nekad povredili ili ne daj Bože uvredili, nije bilo namerno. Danas reče jedan kolega –je li to uradio onaj momak što se stalno smeje? Očigledno je da iza toga gorostasa i osmeha bilo nerešivih problema. Nerešivi problemi za tebe i odlučio si da ih rešiš sa jednim problemom koji nije rešenje-smrću.Nadamo se da si napokon našao mir i spokoj za kojim si toliko čeznuo, kazao je Vujović.

Veliki svet sabrao se ispred gradske kapele na poslednjem ispraćaju i u tihim razgovorima moglo se čuti reči da je Mićo konačno našao mir uz svoju najveću ljubav –Viktoriju.

- Neće mu je niko više otimati, čulo se iz mase.

- Ali, kako nije posle toliko dugog puta od 50 kilometara mogao da se ohladi i odustane od naume da ubije Viktoriju i sebe, pitali su se mnogi, konstatujući da mu očigledno, zbog nečega krupnog, do života više nije bilo stalo.

U noći između srede i četvrtka, posle svađe Živko je od Ane uzeo dete iz njenog naručja i otišao automobilom do Golije u zaseok Kućine. Nije se obazirao na suze i zapomaganje Viktorijine mame da joj vrati ćerku. Seo je u vozilo i prevalio desetine kilometara do mesta na kojem je u gluvo doba noći potegao oroz u grudi svoje mezimice da bi potom presudio i sebi. Zločin je počinjen starom puškom koja je najverovatnije ostavština njegove porodice.

DAN ŽALOSTI

U znak poštovanja prema izgubljenim životima u nizu tragedija koje su se prethodnih dana dogodile u Crnoj Gori, uključujući i ovu u Goliji, premijer Milojko Spajić odlučio je da ponedeljak 28.jul proglasi danom žalosti u celoj državi.

-Delimo tugu i stojimo uz porodice stradalih, naveo je Spajić na mreži „Iks“.